Недобрий для Росії тренд: про що свідчить гостра заява Трампа щодо Москви

Колишній президент США та кандидат у президенти Дональд Трамп знову озвучив гучну заяву. Під час зустрічі з донорами своєї передвиборчої кампанії він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін", якби Росія вторлася в Україну, або Китай окупував Тайвань за його президентства.

Зрозуміло, що ця теза була лише одним маленьким епізодом його промови. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, додавши, що з дуже великого виступу вихопили лише одне речення.

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Не проросійський, а лише не прогнозований

Більшість промови Трампа взагалі не стосувалася України. Він говорив про внутрішні проблеми Сполучених Штатів, економіку, торгівлю та багато чого іншого. Тому сприймати ці слова як програмну промову Трампа чи його позиції точно не варто.

На думку політолога, Трамп нікого б не розбомбив, адже ми пам'ятаємо, що на час його першого президентства Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу. Однак не варто забувати й про те, що він відреагував більш рішуче, ніж, наприклад, адміністрація Барака Обами. Саме за Трампа Україна отримала летальну зброю.

Ризики з обранням Трампа пов'язані не з його нерішучістю, а з його непрогнозованістю. Тим, що він може створити інституційну кризу в Сполучених Штатах, заблокувати роботу Конгресу, Пентагону, Держдепу,

– зауважив Олег Саакян.

Наприклад, цілком серйозно аналітики говорять про те, що у Трампа вже список нових лояльних генералів, яких він хоче привести замість всього керівництва Пентагону. Те саме кажуть і про Держдеп. У цьому і полягає небезпека кризових проявів.

Що означала заява Трампа про Москву

Сама заява є дуже хорошим сигналом зі Сполучених Штатів, але варто подивитися, що буде далі, як вона вплине на виборчу кампанію. Але навіть те, що вона з'явилася підтверджує, що у США змінився тренд – підтримувати Україну зараз модно, правильно й це джерело електоральних балів.

Саме тому Трамп змінив позицію і щодо голосування за допомогу Україні, і щодо готовності підтримувати нас та бути жорстким з Росією. Але все це з важливою обмовкою, що "при Байдені так не було".

Але навіть те, що він озвучив тезу про "розбомбити Москву й Пекін" саме через вторгнення в Україну, свідчить про загальний тренд, який явно є сприятливим для нас і вкрай несприятливий для Росії,

– підсумував Олег Саакян.

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