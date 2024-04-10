Трамп – непередбачуваний, – Ступак припустив, який сценарій він би хотів запропонувати Україні

Дональд Трамп продовжує маніпулювати темою війни в України. У ЗМІ розкрили деталі його так званого "мирного плану", де він бачить буквальну задачу Росії окупованих нині територій Донецької і Луганської областей, а також Криму в обмін на припинення війни.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу риторику ексочільника США. Та нагадав як вона змінювалася від початку повномасштабного вторгнення.

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"Дональд Трамп – непередбачуваний. Він прихильник концепції "великої угоди", яку любить укладати. Він вкрай непрогнозований і для росіян, і для самих американців. Може відходити від тієї риторики і політики, яка була раніше", – зауважив він.

Як змінювалася риторика Трампа

Однак, Ступак зауважив, що саме Дональд Трамп передавав Україні "Джавеліни" (переносний протитанковий ракетний комплекс). За його президенства було вислано із США найбільшу кількість російських дипломатів.

"Всього по світу у 2018 році було вислано 150 дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів. У США біля 60, тобто майже половина. І навіть закрито консульство у Сан-Франциско. Тобто настільки непередбачуваним може бути Трамп", – сказав він.

Тому наступна його риторика може бути саме у тій концепції "великої угоди". Але достеменно не зрозуміло як Трамп бачить закінчення війни – він сам на це питання ще не відповів.

Як варіант я припускаю, що може Дональд Трамп запропонувати, мовляв, "я змушую вас відмовитися від частини території. Це Крим, Донецьк, Луганськ. В обмін на це ви отримаєте велику кількість зброї виключно для стримування росіян. В свою чергу росіянам я погрожую, що якщо вони продовжуватимуть рухатися далі, я передам Україні на озброєння тамагавки та взагалі всі далекобійні ракети, які тільки є у мене в арсеналі",

– припустив Ступак позицію Трампа.

Тож, американський політик вміє змінювати свою риторику і маніпулювати тезами. Зазначимо, що український прездент Володимир Зеленський прокоментував його слова, мовляв, здати території – примітивна ідея. Таке рішення відкриє шлях для Путіна до нової загарбницької війни.

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