Трамп може зірватися після виборів у США: Епштейн попередив про небезпеку для України

Після проміжних виборів до Конгресу США Дональд Трамп може стати ще агресивнішим щодо України. Якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, американський президент може звинувачувати Володимира Зеленського у своїх політичних проблемах, водночас його можливості ухвалювати рішення одноосібно можуть звузитися.

Виконавчий директор некомерційної організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, які сценарії можливі після виборів 3 листопада та чому Україні доведеться бути готовою до різних варіантів розвитку подій.

Як Трамп може діяти після виборів у США?

Епштейн вважає, що в разі поразки республіканців Трамп може ще активніше звинувачувати Україну та її президента. Водночас втрата контролю над Конгресом здатна обмежити його можливості у зовнішній політиці.

Поранений тигр найнебезпечніший,

– наголосив Епштейн.

На його думку, Трамп може спробувати перекласти відповідальність за політичні невдачі на Зеленського та посилити тиск на Київ. Однак якщо демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу, вони зможуть активніше протидіяти рішенням президента.

Епштейн припускає, що в Сенаті навіть може сформуватися більшість для обмеження окремих дій Трампа на міжнародній арені. Проте це залежатиме від результатів виборів і позиції республіканців, готових виступити проти президента.

Повне інтерв'ю з Уріелем Епштейном: дивитись відео

Чому Україні не варто загострювати конфлікт із Трампом?

Попри ризики, Епштейн вважає, що Україні потрібно продовжувати взаємодію з американською адміністрацією, навіть якщо позиції Вашингтона не відповідають інтересам Києва.

Трамп залишатиметься небезпечним,

– застеріг він.

Епштейн не радить українській владі надто різко критикувати американського президента публічно. Натомість Україні варто шукати підтримку серед сенаторів і конгресменів обох партій.

Потрібно обережно продовжувати взаємодію, але водночас дозволяти таким організаціям, як наша, працювати зсередини, протидіяти діям Трампа, обмежувати його можливості,

– пояснив Епштейн.

Він також наголосив на важливості системної роботи з американськими політиками. Навіть якщо після виборів позиції Трампа ослабнуть, це не означатиме автоматичного поліпшення ситуації для України. Києву доведеться й надалі шукати союзників у Конгресі та відстоювати власні інтереси у відносинах із Вашингтоном.

До слова, 3 листопада 2026 року в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, які стануть важливим випробуванням для Дональда Трампа. Американці переобиратимуть усі 435 місць у Палаті представників і приблизно третину Сенату.

Результати голосування визначать, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом. Якщо демократи здобудуть більшість в одній або обох палатах, вони зможуть активніше контролювати дії адміністрації Трампа, ініціювати розслідування та впливати на рішення щодо допомоги Україні й санкцій проти Росії.