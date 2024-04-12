Трамп відмовився відвідувати Україну, знайшовши дивне виправдання

Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну і презентувати плани закінчення війни. Трамп ухвалив оригінальне рішення.

Президент України Володимир Зеленський запросив експрезидента США в Україну для обговорення його мирних планів щодо завершення війни в Україні. Втім, Трамп не хоче відвідувати Україну в статусі кандидата в президенти, поки не заступить на посаду, на яку наразі претендує.

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Зеленський запросив, Трамп запрошення спростовує

Із запрошенням Трампа в Україну склалась досить дивна ситуація. Зеленський в інтерв'ю виданню Axel Springer 9 квітня запросив Трампа відвідати Україну і запропонувати свої ідеї щодо закінчення війни, розв’язаної Росією проти України в лютому 2022 року.

На наступний день представники Трампа заявили, що жодних офіційних контактів Зеленського з ними не було.

Від Зеленського не було жодного зв’язку, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем,

– повідомляє кампанія Трампа електронним листом.

Кандидати в президенти США використовують закордонні поїздки для покращення своїх позицій

Кандидати від Республіканської партії, що вибули, як-от колишній віцепрезидент Майк Пенс і колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, відвідували Україну свого часу, коли висувались від Республіканської партії. Трамп під час своєї першої президентської кампанії 2016 року відвідав Мексику і зустрічався з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.

Наразі ж для Трампа і жорстких республіканців, які виступають в Конгресі проти подальшої допомоги Україні, крім кредиту, питання відвідування України стало принциповим. І робити якісь кроки в цьому напрямку вони поки не поспішають.

Що ще відомо про ідеї Трампа по закінченню війни в Україні