Спершу переможемо прокурора, а тоді Байдена, – Трамп про звинувачення у кримінальному злочині

Президент США Дональд Трамп відповів на висунуті йому звинувачення, назвавши їх "політичним переслідуванням" та "втручанням у вибори на найвищому в історії рівні".

Колишній голова Білого дому відреагував на рішення суду присяжних Мангеттена проголосувати за висунення кримінального звинувачення.

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За його словами, демократи – "вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни", які полюють на відьом і прагнуть знищити рух "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Демократи брехали, обманювали і крали у своїй одержимості спробою захопити Трампа, але тепер вони зробили неймовірне – висунули звинувачення абсолютно невинній людині у втручанні в вибори,

– сказав Трамп.

"Спершу ми переможемо прокурора, а потім Байдена"

Він звинуватив окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга в тому, що той "виконує політичне замовлення Джо Байдена за фінансування Джорджа Сороса".

Це полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш Рух і наша Партія – об'єднані та сильні – спершу переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена,

– наголосив Трамп.

Тобто, Трамп дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році.

Що відомо про справу проти Трампа

На початку 2018 року The Wall Street Journal повідомило, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання 130 тисяч доларів. Сталось це безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року.

Коена засудили до 3 років за звинуваченням у низці злочинів, зокрема в незаконній витраті виділених на передвиборчу кампанію грошей. Частину з них виплатили за мовчання ексфотомоделі Карен Макдугал й експорноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс).

Сам Коен підтвердив цей факт, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи. Водночас Трамп стверджував, що не просив свого адвоката порушувати закон.

Дональд Трамп став першим в історії експрезидентом США, проти якого суд відкриє кримінальну справу.