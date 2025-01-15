Трамп заявив, що угоди між ХАМАС та Ізраїлем вдалося досягнути завдяки йому

15 січня Ізраїль та ХАМАС підтримали угоду про припинення вогню та обмін заручниками. Дональд Трамп переможно відреагував на цю подію.

Політик наголосив, що ця угода стала можливою лише задяки його "історичній перемозі" на виборах президента США у листопаді, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп каже, що його метод "мир через силу" працює

Після того, як стало відомо про укладання угоди Трамп зробив допис у своїй соцмережі Truth Social, в якій наголосив, що заручників скоро звільнять.

Також він наголосив на власній заслузі та своєї адміністрації. За словами Трампа, його перемога на виборах стала "сигналом для всього світу, що його адміністрація шукатиме миру та укладатиме угоди для гарантування безпеки всіх американців і союзників".

Трамп заявив, що з цією угодою його команда продовжить тісно співпрацювати з Ізраїлем і союзниками, аби переконатися, що "Газа ніколи знову не стане притулком для терористів".

"Ми продовжуватимемо сприяти миру через силу в усьому регіоні, спираючись на імпульс цього припинення вогню для подальшого розширення Історичних Авраамових угод", – зазначив республіканець.

До слова, у грудні він жорстко звернувся до ХАМАС із закликом відпустити заручників, пообіцявши влаштувати терористам пекло.