"Це болюче питання": Трамп відповів, чи дозволить він "окупувати" Україну
Джерело:Fox News
Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який відомий своїми проросійськими поглядами, знову висловився про повномасштабну війну Росії проти України. Він відповів, чи продовжить підтримувати нашу державу у випадку своєї перемоги.
За словами республіканця, він хотів би, щоб йому не довелося робити болючий вибір. Водночас від прямої відповіді про допомогу зброєю та на те, чи "дозволить" Путіну окупувати частину України він відмовився.
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Ще є ціла "вічність"
Трамп висловив сподівання, що до цього не дійде. До моменту поки він зможе взяти на себе повноваження президента мине ще 9 місяців, а це – ціла "вічність" для війни та для політики.
Він зазначив, що Росія має потужну армію, але українці є дуже хоробрими. За його словами, потрібно шукати компроміс.
Крім цього, Дональд Трамп заявив, що питання повномасштабної війни в Україні є дуже болючим для нього. Він переконаний, що цього не сталося, якби на пості президента США перебував він. За його словами, у них з Путіним були добрі стосунки, тож російський президент не зважився б на початок широкомасштабної агресії.
Якби у нас був справжній лідер, він би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить,
– заявив політик.
Трамп розповів, що він у розмовах із Путіним наголошував, що він не може цього зробити.
Трамп назвав Байдена "ідіотом"
- Експрезидент США Дональд Трамп вдався до прямих образ свого головного конкурента на майбутніх виборах. Він назвав Джо Байдена "ідіотом". Супернику Байдена не подобається політика чинного лідера країни. Дональд Трамп знову спекулює до того, щоб зміг би забезпечити мир, якби очолив США.
- Кандидат на посаду президента США у 2024 році Дональд Трамп зустрівся із прихильниками у Джорджії. Під час своєї промови перед виборцями він звинуватив чинного лідера Джо Байдена у тому, що він не зміг зупинити агресію Росії.
- Джо Байден свого часу також вдавався до образливих слів у відношенні Трампа – однак непублічно.