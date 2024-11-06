Трамп назвав себе 47 президентом США і виступив з промовою
Дональд Трамп виступає із промовою. Попередньо, він перемагає на виборах президента США.
Дональд Трамп виступив у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Кандидат від Республіканської партії вийшов під пісню God Bless the U.S.A, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.
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Республіканці святкують перемогу
Поруч з республіканцем його родина, зокрема дружина Меланія і син Коля Беррон.
Трамп оголосив про свою перемогу, назвав себе 47 президентом США і пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії США. Він також назвав свій результат у президентських перегонах "політичною перемогою, яку раніше не знали США".
"Це найбільш величний політичний та економічний камбек в історії США", – кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс під час виступу в штабі. Трамп привітав Джей Ді Венса із тим, що він стає віце-президентом. Республіканець подякував за підтримку своїй дружині Меланії та своїм дітям. Трамп заявив про перемогу республіканців у Сенаті. Також політик заявив, що Республіканська партія, схоже, контролюватиме і Палату представників. " Я дуже задоволений результатами", – заявив політик. – Колись ви пригадуватиме цей історичний день, бо віддали голос за таку чудову команду". Трамп заявив, що чекає на 315 голосів виборників. Республіканець заявив про політичну перемогу, якої не бачив світ. Трамп назвав себе 47 президентом США. Трамп розпочав свою переможну промову. Він "пообіцяв" вилікувати США.
"Це найбільш величний політичний та економічний камбек в історії США", – кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс під час виступу в штабі.
Трамп привітав Джей Ді Венса із тим, що він стає віце-президентом.
Республіканець подякував за підтримку своїй дружині Меланії та своїм дітям.
Трамп заявив про перемогу республіканців у Сенаті.
Також політик заявив, що Республіканська партія, схоже, контролюватиме і Палату представників.
" Я дуже задоволений результатами", – заявив політик. – Колись ви пригадуватиме цей історичний день, бо віддали голос за таку чудову команду".
Трамп заявив, що чекає на 315 голосів виборників.
Республіканець заявив про політичну перемогу, якої не бачив світ.
Трамп назвав себе 47 президентом США.
Трамп розпочав свою переможну промову. Він "пообіцяв" вилікувати США.