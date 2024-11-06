Трамп назвав себе 47 президентом США і виступив з промовою

Дональд Трамп виступає із промовою. Попередньо, він перемагає на виборах президента США.

Дональд Трамп виступив у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Кандидат від Республіканської партії вийшов під пісню God Bless the U.S.A, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

Дивіться також Одного разу вже не виправдав сподівань: прихід Трампа стане розчаруванням для Кремля

Республіканці святкують перемогу

Поруч з республіканцем його родина, зокрема дружина Меланія і син Коля Беррон.

Трамп оголосив про свою перемогу, назвав себе 47 президентом США і пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії США. Він також назвав свій результат у президентських перегонах "політичною перемогою, яку раніше не знали США".