Молитовний сніданок у Вашингтоні: що Трамп сказав про Україну

У Вашингтоні 6 лютого відбувся Молитовний сніданок. Це масштабна релігійно-політична подія, у якій завжди бере участь президент США. Дональд Трамп під час цього дійства згадав і про Україну.

Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що Молитовний сніданок є дуже важливим елементом для внутрішньополітичного життя американців. У цій події також взяли участь майже 3 тисячі релігійних, політичних та громадських лідерів з понад 120 країн.

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Участь Трампа у Молитовному сніданку

Андріана Кучер зауважила, що Молитовний сніданок у Вашингтоні був розділений на 2 частини.

Спершу американський лідер звернувся до конгресменів і сенаторів і виступав у Капітолії. Там Трамп здебільшого говорив про внутрішньополітичні питання та релігійні аспекти,

– сказала вона.

Дональд Трамп підкреслив, що захищатиме релігію у США та просуватиме її у всьому світі.

Що Трамп сказав про Україну

Крім того, президент США згадав і про зовнішню політику. Він говорив про війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Що стосується України, то Дональд Трамп вкотре повторив свою тезу, мовляв, цієї війни не повинно було статись. Він звинуватив у такій безвідповідальній політиці своїх попередників,

– зауважувала ведуча.

Під час Молитовного сніданку Трамп підкреслив, що його адміністрація наполегливо працює над тим, щоб досягти прогресу у припиненні російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що переговори щодо врегулювання війни між Україною та Росією тривають і, за його словами, просуваються добре. Він не розкрив деталей, але зазначив, що США спілкуються не лише з Києвом і Москвою, а й з іншими сторонами.