Трамп, який узгодив вивід військ з Афганістану, назвав це "величезною помилкою"

Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у "капітуляції" перед "Талібаном". Він обурився через те, що президент спершу почав виводити війська з Афганістану, а не евакуювати американців.

"Найбільша тактична помилка", – Трамп

45-ий президент США заявив, що чинний глава держави залишив американців в Афганістані "на смерть". Він назвав це порушенням службових обов'язків, яке не можна пробачити.

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Це не було виведення, це була капітуляція. Чи Байден вибачиться за найбільшу тактичну помилку в історії, забравши військових перед нашими громадянами,

– сказав політик.

Зауважимо, Трамп різко критикує Байдена через ситуацію в Афганістані. Однак саме його адміністрація у лютому 2020 року підписала угоду з талібами про повний вихід з Афганістану. Трамп наполягав на мирних переговорах з афганським урядом. Коли ж Байден у 2021 році назвав кінцеву дату виведення військ, бойовики "Талібану" швидко захопили владу, яку афганські чиновники їм віддали без бою.

Ситуація в Афганістані: що треба знати

Після захоплення влади талібами , США евакуювали з Афганістану 17 тисяч людей, з них 2,5 тисячі були американцями.

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