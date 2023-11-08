Вибори у США: Зеленський відповів, чи боїться переобрання Трампа президентом

У грудні 2024 у США відбудуться президентські вибори. У них, зокрема, братиме участь Дональд Трамп, який виступає за "мирні переговори" Путіна і Зеленського та "здачу" Росії окремих українських територій.

На тлі скандальних заяв колишнього очільника США президент Зеленський прокоментував, чи боїться можливого переобрання Трампа.

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Люди непокояться

Глава держави наголосив, що обрання нового президента – це цілком вибір громадян США, а тому він не може сказати за них, чи буде підтримка кандидатури Трампа хорошою чи поганою.

Втім, додав Зеленський, українців непокоять окремі голоси в Республіканській партії США, представником якої власне й є Трамп. Вони побоюються, що політика держави-союзниці щодо України може змінитися.

Деякі голоси республіканців зараз дійсно небезпечні. Звичайно, наші люди бояться таких голосів,

– зазначив президент.

Трамп і "мир" за 24 години

: Республіканці, які є більшістю у Палаті представників, виступають за зменшення допомоги Україні. Так, Байден направив до Конгресу заявку на виділення Україні та Ізраїлю 106 мільярдів доларів. Однак новий спікер Палати Представників Майк Джонсон (республіканець) запропонував проголосувати за надання допомоги Україна та Ізраїлю окремо. 2 листопада Палата представників проголосувала за виділення допомоги тільки Ізраїлю . Байден пообіцяв накласти вето на цей законопроєкт.

Восени цього року колишній президент США Дональд Трамп заявив, що, якби він не програв у свій час Байдену, то повномасштабної війни не відбулося б. Мовляв, якби він був президентом, то зумів би домовитися про "справедливу угоду для всіх". "Справедливо" у розумінні Трампа означає, що Україна без бою мала б віддати певні частини своєї території. Крім того, політик повторив тезу російської пропаганди, що, мовляв, наразі ще не відомо, чи окупують Україну повністю.

Раніше Трамп заявляв, що здатний закінчити війну за 24 години. Для цього він планує всадовити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Український лідер, коментуючи заяви експрезидента США, запросив його до Києва і пообіцяв за 24 хвилини переконати у тому, що домовлятися з Путіним про мир неможливо.

Однак Трамп пропозицію приїхати відхилив, зазначивши, що поки Зеленський має "справу" з Байденом, його візит до України міг би спричинити "конфлікт інтересів".