Виведення військ і митна війна: хто в Європі першим потрапить під "гарячу руку" Трампа

Під час своєї довгої інавгураційної промови президент Трамп майже не згадав Європу, попри те, що це найбільший союзник США. 23 січня 2025 у своєму відеозверненні до учасників Саміту у швейцарському Давосі Трамп виправився, проте залишив чимало питань. 24 Канал пояснює та прогнозує, як же будуватиме відносини з Європою нова адміністрація в Білому домі.

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Витрати на оборону в 5% ВВП: для кого в Європі це реально

На великому екрані в Давосі нічого нового, чого б не чули відвідувачі його передвиборчих мітингів, Трамп не сказав. Наполегливий заклик до Європи прокидатися і починати самим думати про власну безпеку, а не сподіватися на дядька Сема з-за океану – насправді дуже добрий сигнал. Ба більше, це працює.

Після попередніх гучних заяв Трампа про необхідність збільшення оборонних витрат бюджету до 2% "сонне царство" прокинулось та заходилося бодай щось робити. Звісно, не всі, бо чим далі від Москви географічно, тим обіцянки відповідати заявленим показникам НАТО ставали все не очевиднішими.

Так, мова про Іспанію та Португалію: перші мають наразі трохи 1,28%, а другі пафосно обіцяли досягнути мети у 2029-му. Утім, не лише про них, а й Німеччину, яка минулого року не менш пафосно оголосила військову реформу в 100 мільярдів євро.



Все це виявилось пшиком і нині урядовці Шольца розгублено виправдовуються, що не можуть нічого зробити, бо не можуть порізати "соціалку" та охорону здоров'я (разом 25,6% ВВП), а також витрати на екологію, погоду та культуру.

А ще є Словенія, Люксембург і Бельгія, чиї оборонні витрати дорівнюють 1,29 – 1,3% ВВП.

Логічно, що після такого саботажу терпіння Трампа було на межі й він у своєму стилі сказав, що 2% – це вчорашній день, а нині треба вже 5%.

Буду просити країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5% від ВВП, це мало статися кілька років тому. Було всього 2%, а більшість країн і їх не платили до мого приходу. Вони стали платити після того, як я наполіг на цьому. США платили те, що вони недоплачували, – це було нечесно,

– Дональд Трамп 23 січня 2025 року запускає холодний душ для тих, хто хотів "пропетляти".

Як Трамп закликав Європу витрачати 5% ВВП на оборону: дивіться відео

Звісно, ні про які 5% ніде офіційно, крім голови Трампа, не говорилося, ніяких відповідних рішень на Саміті НАТО не ухвалювалося, проте тепер це стало новою реальністю, бо так сказав президент США.

Сполучені Штати, до речі, самі не мають таких витрат (3,38% у 2024-му році), їх ніхто в НАТО не має. Найближче до цього рівня наблизилась Польща (4,12% у 2024-му та 4,7% у 2025-му), Естонія, Латвія та Греція.



Утім, і війна нині відбувається не на американському континенті. Тому Трамп справедливо вимагає від союзників "хоча б купити лотерейний білет".

Американський бумеранг – як може відповісти Європа

Збільшення оборонних бюджетів – безперечно добрі новини як для європейських країн НАТО, так і для союзниці – України. Проте тут є й над чим подумати, бо Трамп на те й Трамп, що не вміє зупинятися. Адже стимулювання "ледачих" – це добре, але ж треба знати, як не переборщити. А саме на це схожі потенційні плани про скорочення американських військ у Європі.



Військові США в Європі / Фото Allison Joyce / AFP

Того ж 23 січня італійська агенція ANSA з посилання на добре поінформоване анонімне джерело написала, що Трамп хоче на 20% скоротити американську воєнну присутність в Європі, а решту контингенту перевести на повне забезпечення європейцями.



Нагадаємо, що американці в Європі – це не лише хлопці з автоматичними гвинтівками на всюдиходах, але й сили ППО, авіація та найголовніше – оператори ядерної зброї, що є найголовнішим фактором стримування агресивних росіян. Ще на жовтневому Саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалено рішення про розгортання до 2026 року в Німеччині американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Тоді це викликало велику істерику в Москві, а нині може виявитися пшиком, бо новий президент образився на Іспанію, яку до того ж записав до БРІКС?

І це ми ще не згадали про Гренландію (вона географічно відноситься до Америки, проте геополітично – до Європи) та привиди торгової війни, на які також треба зважати.



Американська військова присутність в Європі / Інфографіка Council on Foreign Relations

До теми Для чого Трампу Гренландія?

Нагадаємо, що нині Євросоюз продає до США на понад 15 мільярдів доларів на рік більше. Це дуже засмучує Трампа. Один із його улюблених прикладів – засилля європейських автівок (конкретно "мерседесів"!) у Нью-Йорку. Все це він хоче виправити одностороннім підвищенням мит і тарифів для ЄС на 10 – 20%.

У перший день свого президентства він запустив процес виходу США з Всесвітньої Торговельної Організації, забравши запобіжник, який би цьому міг завадити. Тому загроза великої митної війни між Європою та США цілком реальна. І це попри те, що ЄС – традиційний союзник США.

Щоправда, щодо "мерседесів" є один нюанс – більшість із них зроблені на заводі в США (містечко Тускалуза, штат Алабама). Концерн Mercedes Benz Group AG вклав у проєкт і відповідно економіку США понад 3 мільярди доларів. Тому навіть нові мита не змінять ситуацію на вулицях США, а для президента Трампа це має стати цікавим відкриттям.

І все це веде до логічного висновку – якщо Європа матиме 5% витрат на ВВП, то для чого їм США? Бо ядерна зброя є, наприклад, у Франції та Великої Британії. Небагато, але все ж є.

І якщо Європа стає самодостатньою в оборонному сенсі, як того бажає Трамп, то чи буде вона й надалі такою приязною до США та виступати для Вашингтона як постійний та мовчазний "+1". Чи будуть і далі заглядати до рота президенту-вискочці та його міньйонам, яких він зажадав перетворити на олігархів?

Тому можна задати кілька логічних питань:

Якою тоді буде позиція ЄС при потенційній торговій війні з Америкою, або (не)торговій війні між Китаєм та США?

Чи продовжить і далі витрачати трильйони євро на американську зброю?

Що буде з американськими техгігантами в Європі?

Що європейські суди зроблять з Ілоном Маском за його спроби втручання в місцеву політику і відкриту підтримку ультраправих?

Чи не прилетить "страйк" від Європи за спробу "віджати" Панамський канал?

Чи не стане скандальне висловлювання данського депутата Андерса Вістісена з групи Орбана у Європарламенті "Патріоти за Європу" спільною позицією всього субконтиненту?

Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія є данською вже 800 років. Це невід'ємна частина нашої країни. Вона не продається. Дозвольте мені пояснити це реченням, яке ви зрозумієте: пане Трамп, від***ться,

– євродепутат Андерс Вістісен надсилає Трампу "привіт".

Що ж, мабуть, не такого набуття суб'єктності чекав пан президент США. Але у всяких дій є наслідки. І завдання керівництва держави їх прораховувати.

Пробудження Європи має настати негайно

У Старому світі, до речі, це розуміють і вже голоси про реальне набуття суб'єктності починають лунати все голосніше. І нині це вже не просто рекомендації на рівні експертів на чолі з Маріо Драгі, а реальні заяви чинних політиків.

До теми Велика біографія Дональда Трампа

Саме про це говорив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, який назвав заяву Трампа про 5% і шантаж підвищенням мит на 10-20% – "серйозним ударом під зад європейським столицям".

Про це сказав і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, а також інші європейські політики – від очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас до очільника НАТО Марка Рютте.

Незалежно від того, яким є порядок денний Дональда Трампа, Білого дому і нової адміністрації, ми повинні взяти на себе велику відповідальність,

– міністр оборони Німеччини в інтерв’ю "Німецькій хвилі".

Ми маємо діяти спільно. Тоді ми є сильними. Тоді нас серйозно сприймають на світовій сцені,

– Кая Каллас закликає Європу до єдності.

Якщо ця нова адміністрація Трампа бажає продовжувати постачати Україну з її оборонно-промислової бази, рахунок заплатять європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові це робити,

– Марк Рютте в Давосі закликає союзників України в ЄС бути готовими до змін формату підтримки України.

Нарешті, саме про це в Давосі говорив і президент України Володимир Зеленський, справедливо зазначивши, що між Європою та Росією немає океану, тому Європа не має права й далі залишатись легковажною.

Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою в черзі для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи. І це буде світ, який не буде ані комфортним, ані вигідним для всіх європейців. Європі потрібно змагатися за першість у пріоритетах, альянсах і технологічному розвитку. Ми переживаємо ще один переломний момент, який одні вважають проблемою для Європи, а інші називають шансом. Європа повинна утвердитися як сильний глобальний гравець. Як незамінний гравець,

– Зеленський у Давосі закликає Європу до відповідальності та гідності.

Виступ Зеленського у Давосі: дивіться відео

Утім, просто слів вже замало. Необхідно діяти. Як сказав сам Трамп: "Це мало статися кілька років тому". З огляду на це новий стендап від президента США – дійсно гарний стусан під те саме місце, про яке згадав міністр Лекорню.

Час жартів минув, а Європа – не пропетляла, бо Путін вже ріже ваші підводні комунікації, влаштовує диверсії по всій Європі, намагається протягнути до влади свою "п'яту колону", а його підлеглі прямо говорять про удари по європейських столицях. Тому куди простіше зараз підняти витрати на оборону, ніж потім вчити російську мову (як сказав Марк Рютте) та намагатися гасити пожежу великої війни трильйонами замість мільярдів.