Багато поступок для Росії: що буде, коли Трамп виконає всі свої обіцянки Кремлю

Є повідомлення, що Дональд Трамп начебто готовий визнати Крим російським та скасувати санкції проти Росії. Це може спричинити хаос у геополітиці, адже Владімір Путін не єдиний диктатор у світі.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зазначивши, що Трампу притаманна любов до автократії та до людей, які у своїй політиці демонструють силу. Це прослідковується і в його поведінці зараз, адже лідер США говорить про свої безмежні повноваження на посаді.

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"З політологічного погляду, якою сильною не була б влада американського президента, існує інструмент стримування та противаги, який не дозволить йому повністю загарбати всі законодавчі функції в державі", – пояснив він.

Обіцянки Трампа Путіну

Максим Джигун підкреслив, що, окрім особистого визнання того, що Крим є начебто російським, Трамп на законодавчому рівні не може багато запропонувати Путіну.

Мені вбачається нуль шансів, що американський парламент визнає Крим російським. Як мінімум через демократів, які це не пропустили, як максимум, через адекватних центристських республіканців, які цього також не приймуть,

– сказав він.

Окрім того, що Трамп начебто обіцяє Путіну визнання Криму, він також допускає думку щодо скасування санкцій проти Росії з 2014 року та відновлення спільного ведення бізнесу.

"Це прецедент, який викликає питання не тільки з приводу російсько-української війни, але й, наприклад, автономії Данії, зокрема Гренландії. Що буде із Курильськими островами, канадською територією? Є й інші приклади, тому цей прецедент може зіграти в різні сторони", – зазначив політолог.

Загалом це дуже негативна тенденція, яка ставить під сумнів будь-які державні кордони, що були визнані світовою спільнотою десятки та сотні років тому.

Лояльне ставлення Трампа до агресивної політики Путіна може заохотити й інших диктаторів до цього. Вони побачать, що можна не тільки вести війни, але й отримувати винагороду за них.

Питання про третю світову війну, якої так боїться Трамп, може стати набагато реалістичнішою, ніж є зараз,

– додав Максим Джигун.

До слова, під час переговорів у Лондоні Україна підтвердила готовність до мирного діалогу, однак наголосила: жодної згоди на замороження конфлікту чи визнання окупації Криму бути не може. Віцепрем'єрка Юлія Свириденко підкреслила, що Київ наполягає на повному припиненні вогню та потребує надійних гарантій безпеки у разі відсутності членства в НАТО.