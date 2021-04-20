Трамп закликав адміністрацію Байдена "порозумітися" з Росією і не штовхати її до Китаю

Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно налагодити відносини з Кремлем. Адміністрація Джо Байдена не має "підштовхувати Росію до Китаю".
Джерело:Fox News
В інтерв'ю виданню 45-й глава США заявив, що "хороші відносини з президентом Росії Володимиром Путіним – це дуже добре".
Читайте також Бойкотуйте бейсбол і Coca-Cola, – Трамп звернувся до американців
Трамп радить Байдену дружити з Росією
Нічого не можна придумати гірше, ніж звести разом Китай і Росію,
– зазначив Трамп.
За словами політика, свого часу він добре "ладнав" з Путіним, а також з главою КНР Сі Цзіньпіном. Мовляв, Трамп подобався їм, а вони йому.
Крім того, 45-й президент США наголосив, що "фальшиві історії", пов'язані з Росією, "заважали вести економічні справи".
Нові санкції США проти Росії: основне
- Байден раніше заявляв, що готовий до співпраці з Москвою, однак на її порушення завжди відповідно реагуватиме.
- Зокрема, 15 квітня президент США підписав нові санкції проти Росії через втручання в американські вибори.
- Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.
- Також з Вашингтона вислали 10 представників російської дипломатичної місії.