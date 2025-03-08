"Вистрілив собі і світові в ногу": в чому найголовніша помилка Трампа

Дональд Трамп вважає, що ядерної зброї варто позбутися всім тим країнам, у яких вона є. Однак, ймовірно, це нікому не вигідно, ба більше, з'являється інформація, що є світові лідери, які прагнуть розвивати власну ядерну потужність.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зазначивши, що мрії Трампа про зменшення ядерної зброї, зокрема у Росії та Китаю, є нереалістичними. Скандальні заяви адміністрації США, на його думку, навпаки спонукають весь світ нарощувати свої військові потужності.

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Трамп робить собі тільки гірше

Микола Давидюк нагадав слова Трампа, коли той під час суперечки із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті сказав, що Україна не має "на руках кар" у війні з Росією.

За словами політолога, наша держава колись мала ці "карти" – власну ядерну зброю, але США відібрали її.

Зараз Трамп пропонує ядерним державам також відмовитись від своєї зброї, але світові лідерами цю ідею, ймовірно, сприймають зовсім по-іншому. Всі розуміють, що, у випадку агресії, їх нікому буде захистити, адже у США скажуть те ж саме, що і Україні, мовляв, "у вас немає на руках карт".

Тому ніхто нічого віддавати не буде. Стратегічно він (Трамп – 24 Канал) вистрілює собі й світові в ногу, адже Пакистан, Іран та навіть Данія хочуть свою ядерну зброю,

– сказав Микола Давидюк.

Він додав, що лідер США пожаліє, що запустив такий процес. Крім того, у Німеччині та інших європейських країнах також колись може з'явитися таке озброєння.

До слова, Дональд Трамп заявив, що надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією укласти нову ядерну угоду. Він зазначив, що надає перевагу дипломатичному рішенню, але якщо переговори не відбудуться, можуть бути інші варіанти розв'язання проблеми. Водночас Іран відмовляється вести діалог зі США, поки з боку Вашингтона лунають погрози.