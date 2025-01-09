Чому змінилися прогнози Трампа щодо завершення війни: політолог оцінив заяви лідера США

Обраний президент США Дональд Трамп спочатку заявляв, що може закінчити війну в Україні за 24 години. Тепер же, за його словами, для цього знадобиться пів року. Було очікувано, що його риторика зміниться.

Під час виборчої кампанії республіканець не розумів усіх аспектів, але після перемоги почав більше ознайомлюватися із суттю війни в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович.

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Як змінювалася риторика Трампа щодо України

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп заявляв, що може закінчити війну в Україні за 24 години в разі його перемоги на президентських виборах. Він переміг, але риторика його різко змінилася. Тепер, за словами республіканця, йому знадобиться 6 місяців для досягнення прогресу.

Він просто почав більше дізнаватися про російсько-українську війну,

– наголосив політолог.

На початок виборчої кампанії у Трампа було інфантильне та ідеалістичне розуміння ситуації в Україні. Було видно, що він поверхнево ознайомлений із суттю питання.

Зараз же у нього з'являється дедалі більше інформації. Трамп починає розуміти, що це за війна та яка її суть. Він вислухав багато роздумів зі свого оточення, і, мабуть, через це змінив прогноз.

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Нещодавно прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні говорила з Трампом. Вона могла йому пояснити, що Владімір Путін – не та людина, яка погодиться швидко сісти за стіл переговорів і з ним треба бути обережними.

У нього йде певна трансформація. І в питаннях завершення війни також може змінити свою позицію, коли вже власне стане президентом і Кіт Келлог (спецпредставник США у справах України – 24 Канал) поїде в турне Європою і приїде до України, обговорить всі питання. Тоді у Трампа підходи можуть стати іншими, не такими, які є на сьогодні,

– констатував Ігор Рейтерович.

З такою пропозицією недавно вийшов президент Франції Еммануель Макрон. Він сказав, що поразка України буде поразкою США. Мовляв, "Трамп повинен це зрозуміти, маємо його переконати".