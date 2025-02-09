Трамп заявив, що говорив із Путіним щодо припинення війни в Україні, – New York Post

Президент США Дональд Трамп повідомив, що телефонував до російського лідера Владіміра Путіна. Вони обговорили можливість припинення війни в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа в інтерв'ю для New York Post.

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Що відомо про розмову між Трампом і Путіним

Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним щодо можливого припинення війни в Україні.

На запитання журналістів, скільки разів він контактував із Путіним, Трамп ухилився від прямої відповіді.

Я краще не буду говорити,

– зазначив він.

Водночас президент США заявив, що російського лідера "дійсно турбують" величезні втрати на фронті.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Всі ці мертві люди. Молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без жодної причини", - повідомив Трамп.

Крім того, він повторив свою тезу про те, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося б, якби він залишався на посаді президента США у 2022 році.

У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Байден був ганьбою для нашої нації. Повною ганьбою,

– наголосив президент США.

Він також запевнив, що має конкретний план завершення війни і сподівається, що це буде "швидко", оскільки "щодня гинуть люди".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський окреслив деталі майбутньої розмови з Дональдом Трампом. Президент України наголосив, що важливо зустрітися з американським лідером до того, як він поспілкується з Путіним.