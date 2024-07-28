Вже використовував це у 2016 році: як ексцентричні заяви Трампа вплинуть на його підтримку

Дональд Трамп не перестає дивувати неоднозначними висловлюваннями під час виборчої кампанії. Зокрема він закликав християн "вийти і проголосувати" за нього і за 4 роки їм "не доведеться голосувати знову".

Політолог Валерій Димов сказав 24 Каналу, що Трамп адресує заяви для своєї цільової аудиторії, яка сприйматиме їх позитивно. Водночас для американців, які підтримують демократів, висловлювання експрезидента є образливими.

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Програв понад 2 мільйонів голосів

Під час попередньої виборчої кампанії Трамп дозволяв образливе ставлення до жінок, і прогнозувалось, що це вплине на його підтримку в ключових для нього штатах. Однак там інакше ставляться до таких речей, і такі заяви є для них прийнятними.

Так само як висунутий Трампом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс ще у 2021 році образив Камалу Гарріс, заявивши, що "все майбутнє демократів контролюється людьми без дітей" (Гарріс насправді виховує двох дітей свого чоловіка Дага Емхоффа – 24 Канал).

Через ці нападки на Венса ображатимуться демократи, ліберали. Однак це не його виборці, вони – не цільова аудиторія цих послань,

– підкреслив політолог.

Мобілізація власної аудиторії у своїх цільових штатах – це способи досягнення стратегічної мети передвиборчої кампанії Трампа. Його інструменти в цьому: інтриги, пропонування простих рішень, багато обіцянок і критика будь-яких слів та дій чинної адміністрації.

Це те, що Трамп використовував ще у 2016 році,

– нагадав Валерій Димов.

Тоді, додав політолог, Трамп програв понад 2 мільйонів голосів Гілларі Клінтон. Однак він виграв у ключових штатах і став президентом. Напевно зараз Трамп розраховує на такі самі способи і принципи ведення президентської кампанії.

Зверніть увагу! Трамп під час своєї промови на зібранні християн у місті Вест-Палм-Біч закликав їх "вийти і проголосувати". Він додав, що "через 4 роки" їм не доведеться "голосувати знову". Мовляв, "ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати".

У Демократичній партії різко відреагували на ці слова Трампа. Зокрема в кампанії Камали Гарріс назвали "клятвою покінчити з демократією".