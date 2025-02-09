Трамп заявив, що у нього є конкретний план завершення війни, – NYP

Президент США Дональд Трамп сказав: знає, що конкретно треба зробити, щоб зупинити війну в Україні. Ця заява пролунала під час інтерв'ю 8 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post. Американський лідер говорив із Путіним.

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Що сказав Трамп про свій план завершення війни

У ЗМІ повідомили, що президент має конкретний план припинення війни.

Я сподіваюся, що це буде швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна в Україні така погана. Я хочу покінчити з цією клятою справою,

– цитують його журналісти.

Також він сказав, що "без причини" гине багато молоді. І навів цифру у два мільйони. Президент усіляко підкреслював, що є втрати з обох боків.

"Гинуть молоді красиві солдати. Молодці, як мої сини. З обох боків. По всьому полю бою", – висловився він.

Втім, що саме збирається робити Трамп, не відомо.

Іншими заявами Трампа в інтерв'ю стали слова про Путіна. Російський диктатор нібито "хоче, щоб люди перестали гинути". Принаймні, в цьому впевнений Трамп.

Раднику з національної безпеки Майклу Волцу Трамп сказав: "Давайте почнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися". Ідеться про початок мирних перемовин.

Іще американський лідер заявив, що завжди мав хороші стосунки з Путіним. На відміну від Байдена, який "був соромом для нашої нації". І вже традиційно пролунали слова, мовляв, війни в Україні не було б, якби у 2022 році посаду очільника США обіймав Трамп.