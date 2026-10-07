Трамп заявив, що у нього запланований дзвінок з Путіним

Російський диктатор у середу, 7 жовтня, святкує день народження. Американський президент розповів, що планував зателефонувати йому.

Про це американський президент зазначив під час розмови з журналістами.

Що сказав Трамп?

У середу, 7 жовтня, американський лідер заявив, що у нього запланований дзвінок з російським диктатором. Трамп нагадав репортерам, що в цей день військовий злочинець Путін святкує день народження.

Також у день, коли російський диктатор віддав наказ вдарити по житловому будинку в Прилуках, де загинули 19 людей, а 55 зазнали поранень, президент США цинічно пожартував.

Сьогодні день народження Путіна. Упевнений, ви це відсвяткуєте,

– заявив Трамп.

Американський лідер раніше казав, що планував поговорити з президентом Росії по телефону. Він зазначав, що темою розмови мала бути не російсько-українська війна, а щодо ситуації з чумою в країні-агресорці.

Трамп не вважає, що чума в Росії може бути біологічною зброєю. За словами президента США, Москва заявляє, що ситуація "повністю під контролем". Окрім того, американський лідер вкотре розповів, що він "врегулював 8 воєн і ще одна на підході".