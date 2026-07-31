Таку заяву очільник Білого дому зробив під час відкритого засідання його кабінету 31 липня.

Яке зауваження зробив Трамп щодо просування росіян до Києва у 2022 році?

За словами американського лідера, один російський генерал нібито вирішив їхати через багнюку замість того, щоб скористатися шосе, де окупанти, на думку Трампа, могли б без проблем просуватися.

Російські танки прямували до Києва, але застрягли в багнюці,

– висловився Трамп.

Очільник Білого дому також декілька разів нагадав, як США на початку повномасштабного вторгнення надавали Україні протитанкові комплекси типу Javelin. Це, на думку Трампа, зіграло визначальну роль у протистоянні.

Трамп сказав, чому окупанти не змогли захопити Київ: дивіться відео

Які ще заяви щодо України зробив Трамп?

Дискусійним залишається питання надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Попри те, що раніше президент США цю ініціативу підтримував, його позиція змінилася. Остаточне рішення, при цьому, ще не ухвалене.

Американський лідер висловив побоювання, що країни, які отримають ліцензії на виробництво американської зброї, у майбутньому можуть використати ці технології проти самих США. Тож Вашингтон, за словами Трампа, має бути дуже обережним.

Також під час відкритого кабінету Трамп заявив, що для завершення війни Росія та Україна мають піти на взаємні поступки. За його словами, і Володимиру Зеленському, і Володимиру Путіну доведеться зробити певні компроміси заради укладення мирної угоди.