Показали важливу річ: про що свідчать чергові гучні заяви Трампа щодо війни

Команда Трампа представила новий план припинення війни в Україні. У ньому, зокрема мовиться про те, що США не даватимуть Україні зброю без мирних переговорів з Росією.

Хоч, є й альтернативний варіант, за якого Україні навпаки дадуть більше зброї. В етері 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен проаналізував так званий план припинення війни в Україні, відзначивши кілька важливих речей.

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У чому полягає новий план Трампа

Радники Дональда Трампа опублікували його план щодо завершення війни в Україні. Трамп, мовляв, планує взятися за це ще до того, як потенційно знову стане президентом Сполучених Штатів Америки.

Отож Трамп хоче підштовхнути Київ до перемовин з Москвою. У разі відмови – він грозиться перестати постачати Україні зброю (нагадаємо, у випадку свого президентства). Росію приваблять гарантіями, що Україну не візьмуть до НАТО. Натомість у протилежному варіанті – якщо вже Кремль не захоче йти на перемовини – тоді США, мовляв, посилять військову допомогу Україні.

План, який з'явився у західних ЗМІ щодо того, як посадити Росію та Україну за стіл перемовин дуже схожий на те, що колись вже говорив Трамп. Він же казав, що за 24 години може закінчити війну. Але в цьому плані кордони 1991 року? Де в принципі поразка Путіна, якщо йому віддати те, що він захопив зараз?,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Безперечно, такий варіант розвитку подій дасть сигнал іншим диктатурам, терористичним режимам, що можна захоплювати чужі території, порушувати міжнародне право, адже за це не буде ніякого покарання. А якщо при цьому у тебе ще й є ядерна зброя – то можна робити узагалі все, що заманеться.

"З іншого боку, можна зробити ще один висновок з цього мирного плану. Виявляється, Україні таки можна дати більше зброї, переслідуючи власні цілі, але все ж", – зауважив політтехнолог.