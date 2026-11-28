Борис Пінкус пояснив, чому угода з активами "Лукойлу" може спричинити розслідування у США, на які поступки Путіну готовий піти Трамп заради завершення війни та чому запропоновані Україні гарантії безпеки викликають сумніви. Також – про можливу допомогу нового Конгресу та невдоволення американців політикою Білого дому.

Можливі економічні домовленості США з Росією викликають нові запитання щодо справжніх цілей адміністрації Дональда Трампа. Водночас спроби американського президента домовитися з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні дедалі частіше стають предметом критики у Сполучених Штатах.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу оцінив можливу угоду з активами "Лукойлу" та пояснив, чому вважає політику Трампа щодо Кремля небезпечною для України. Він також розповів про перспективи американської військової допомоги, можливий перезапуск відносин Росії та Європи й настрої американських виборців.

Угода з "Лукойлом" може стати приводом для розслідування

Reuters повідомляє, що близький до Трампа американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду про створення консорціуму для придбання підсанкційних активів "Лукойлу". До нього також має увійти американська корпорація міжнародного фінансового розвитку DFC, а сама угода передбачає обмін цінних паперів на 10 мільярдів доларів. Чому Міністерство фінансів США раніше не видавало відповідних ліцензій іншим покупцям, а тепер така домовленість стала можливою?

Це ще один привід для окремого розслідування, причому дуже серйозного. Я думаю, що ця історія лише погіршить політичне становище Трампа. Адже неможливо вдавати, ніби такі домовленості не мають жодного стосунку до Росії та до того, як американський президент вибудовує відносини з Путіним.

Ми вже бачимо, наскільки негативну реакцію в Америці викликало те, що Трамп назвав Путіна своїм другом під час зустрічі в Китаї. Американці цього не забувають. Історія з "Лукойлом" вписується в ширшу послідовність подій, які почалися далеко не сьогодні.

Це все, знаєте, ланцюжок однієї лінії. 15 серпня 2025 року в Анкориджі, пам'ятаєте, на Алясці, ця червона доріжка. Це те саме. І зараз Трампу досі не можуть пробачити, що він назвав Путіна другом у Китаї,

– наголосив Пінкус.

Коли американському президенту ставлять запитання, чому він настільки прихильно поводиться з людиною, яка очолює ворожий для США режим, він намагається виправдати свої дії бажанням припинити війну. Трамп постійно говорить про величезну кількість загиблих в Україні, заявляє, що хоче зупинити кровопролиття й досягти угоди, якої нібито не змогли забезпечити його попередники.

Але я бачу тут дуже небезпечну логіку. Американський президент може вважати, що заради припинення бойових дій йому дозволено піти практично на будь-які поступки Кремлю. І не так важливо, якою ціною це обійдеться самій Україні. Головне для нього – мати можливість заявити, що саме він зупинив війну.

У такому разі Трамп, на мою думку, буде готовий пояснювати американцям і зняття санкцій із Росії, і повернення Путіна до міжнародних форматів, і нові економічні можливості для Кремля. Він зможе представляти все це як необхідну плату за припинення загибелі людей, а саму домовленість – як своє особисте історичне досягнення.

Так, я братаюся з Путіним. Так, я знімаю з нього санкції. Так, я його запрошую до "двадцятки". Так, я його ще багато чим можу озолотити. Хіба все це разом не варте того, щоб щомісяця не вмирало 20 – 30 тисяч людей? Ось такою є його логіка,

– пояснив громадський діяч, описуючи можливі аргументи Трампа.

Трамп розраховує, що його команда зможе переконати Володимира Зеленського погодитися на поступки. Я пов'язую ці очікування з позиціями Джей Ді Венса, Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та інших представників президентського оточення. Вони продовжують говорити про мирні домовленості, хоча запропоновані Україні гарантії безпеки досі викликають більше запитань, ніж дають конкретних відповідей.

У Москві вже заявляли про неприйнятність певних гарантій, які обговорювала команда Кушнера. Тобто навіть російська сторона не погоджується з тим, що американці намагаються представити Україні як основу майбутньої безпеки. І я не бачу, на чому взагалі ґрунтуються оптимістичні заяви про можливість таких домовленостей.

Нам просто продають якийсь порожній папірець, який навіть вони відкидають. А Кушнер видає бажане за дійсне. Насправді нічого цього немає, навіть близько немає,

– зауважив Пінкус.

Україні за нинішніх обставин залишається продовжувати пошук надійних партнерів і максимально використовувати можливості міжнародної підтримки. Зараз важливу допомогу для української енергосистеми надають Норвегія та Фінляндія. Це надзвичайно важливо, адже Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, і потреби України залишаються величезними.

Водночас мене засмучує позиція деяких інших союзників. Наприклад, Німеччина має ракети для систем Patriot, які надзвичайно потрібні Україні. Чому не можна передати додаткову кількість? Звичайно, я допускаю, що частину постачань зараз здійснюють непублічно. Ми цього не знаємо, і я дуже сподіваюся, що саме так і відбувається.

Але загалом, наскільки мені відомо, 19 держав НАТО мають відповідні ракети. Якби кожна з них передала хоча б по п'ять одиниць, Україна отримала б майже сотню додаткових ракет. Це не розв'язало б усіх проблем протиповітряної оборони, але стало б відчутною допомогою.

На жаль, у політиці окремих європейських партнерів я бачу певну непослідовність. Вони говорять про необхідність підтримувати Україну, але коли йдеться про конкретні постачання, починаються додаткові обговорення й пошук причин для зволікання. А Україні необхідно щодня захищати свої міста й енергетичну інфраструктуру.

Саме тому ми з великими очікуваннями дивимося на 3 січня 2027 року, коли має почати працювати новий склад Конгресу США. Але я зовсім не стверджую, що вже наступного дня Америка почне передавати Україні все необхідне. Ми прекрасно розуміємо, як працює демократична система: існують процедури, бюрократія, документи, голосування та узгодження.

Я дуже сподіваюся, що до кінця січня вдасться ухвалити рішення про виділення Україні 15 мільярдів доларів на озброєння на двопартійній основі. На мою думку, відповідна ініціатива може отримати значну підтримку в обох палатах Конгресу, а президенту буде складніше її заблокувати.

Зокрема, я розраховую на достатню кількість голосів у Сенаті, щоб у разі необхідності подолати можливе вето. Але це поки прогноз, і результат залежатиме від конкретного голосування. Навіть якщо все відбуватиметься позитивно, на ухвалення відповідних рішень знадобиться час.

Дай Боже, щоб до кінця січня змогли проголосувати ці обіцяні 15 мільярдів доларів на зброю Україні на двопартійній основі. Але до цього потрібно дожити. Кожен день, кожну хвилину, кожну годину. У цьому вся трагедія, на жаль,

– сказав Пінкус.

Перезапуск відносин із Росією не узгоджений із Європою

Кушнер заявив, що головною метою переговорів має стати не просто припинення вогню, а перезавантаження відносин Росії та Європи, зокрема відновлення економічної співпраці. Але чи запитував він самих європейців, чи готові вони до такого сценарію?

Абсолютно ні. У Європі немає згоди щодо такого підходу. І я взагалі вважаю розмови про швидке відновлення нормальних відносин із путінською Росією великим обманом. Адже виходить, що питання відповідальності за війну та її наслідки намагаються просто відсунути на другий план.

Подивіться, що відбувається. Росія вбила тисячі українців, зруйнувала величезну кількість інфраструктури, завдала колосальних економічних збитків. А тепер нам пропонують забути про все це й починати нову сторінку економічної співпраці. Я не розумію, як можна взагалі говорити про такі домовленості, не вирішивши питання відповідальності Кремля.

За оцінкою, на яку я посилаюся, загальні збитки України вже перевищують трильйон доларів. І незалежно від того, якими будуть остаточні підрахунки, залишається головне запитання: хто компенсуватиме ці руйнування? Хто відповідатиме за знищені українські міста, енергетичні об'єкти та іншу інфраструктуру?

Зверніть увагу: поняття моралі вже не існує. Забудьте про те, що цей злочинець повинен нести покарання, що він знищив тисячі українців, що він знищив інфраструктуру. А хто за все це платитиме? Яка дружба, друзі мої, з ким дружити?

– обурився Пінкус.

Тому я не вірю в реалізацію подібного перезавантаження. Воно не враховує ані позиції європейських держав, ані масштабів російської агресії, ані наслідків, із якими Україні доведеться жити ще багато років. Кушнер може скільки завгодно говорити про економічні перспективи, але без вирішення цих питань його плани залишатимуться лише словами.

І тут я хочу провести паралель із ситуацією на Близькому Сході. Той самий Кушнер свого часу розповідав про можливість перетворити сектор Гази на процвітаючий курортний регіон. Малювалися картини прекрасних пляжів, величезних інвестицій і майбутнього економічного розвитку. Але реальна ситуація залишається надзвичайно далекою від цих обіцянок.

ХАМАС продовжує існувати, зберігає озброєння, а Ізраїль продовжує операції проти його представників. Я вважаю, що ізраїльській стороні не дозволяють повністю реалізувати власні плани щодо роззброєння цього угруповання. І головну відповідальність за такі обмеження покладаю саме на політику Трампа.

На мою думку, американський президент перебуває під значним політичним впливом Катару та Росії, і це позначається на його підходах до близькосхідного конфлікту. Я також вважаю, що контакти Кремля з антиізраїльськими збройними угрупованнями впливають на ширшу міжнародну ситуацію. Саме тому не можна розглядати війну в Україні та події на Близькому Сході як повністю відокремлені процеси.

Ізраїль продовжує завдавати точкових ударів по представниках ХАМАС, але цього, на моє переконання, недостатньо для повного роззброєння організації. Трамп натомість знову робить ставку на переговори та можливі домовленості, які поки не дають очікуваного результату.

Той самий Кушнер обіцяв Рив'єру в Газі. Що це буде процвітаючий край, там будуть найкращі пляжі у світі. Приїжджайте, відпочивайте, тільки платіть. А віз і нині там. ХАМАС як існував, так і існує,

– зауважив громадський діяч.

І тепер людина, яка розповідала про перебудову Гази, намагається пропонувати подібні великі економічні проєкти для Європи. Але чому європейські держави повинні довіряти таким планам? Що саме Кушнер може їм гарантувати? Я не бачу конкретних відповідей.

Ба більше, я вважаю, що самі політичні й фінансові зв'язки родини Кушнерів заслуговують на значно уважнішу перевірку. Зокрема, варто повернутися до попередніх судових справ, пов'язаних із його батьком, який зараз представляє США у Франції. Якщо виникають нові запитання щодо діяльності людей, які мають вплив на американську зовнішню політику, їх необхідно розглядати в законному порядку.

Але я не хочу створювати ілюзію, що достатньо дочекатися приходу демократів до влади в Конгресі, і всі проблеми автоматично буде розв'язано. Я не маю такої довіри до Демократичної партії. Її представники також можуть шукати компромісів із Трампом, зокрема з огляду на власні політичні інтереси.

У американській політиці є питання, які стосуються фінансування пов'язаних із політичними діячами структур, можливого іноземного впливу й давніх фінансових зв'язків. Я критично ставлюся до того, що представники обох партій не завжди демонструють готовність ретельно перевіряти такі історії. Натомість часто складається враження, що політичні опоненти намагаються домовитися між собою.

Я не вірю демократам. Вони теж, знаєте, будуть домовлятися з Трампом, хто кому в чому поступиться. І в цьому вся проблема,

– сказав Пінкус.

Тому майбутні розслідування потрібно оцінювати не за кількістю гучних обіцянок, а за конкретними рішеннями. Чи будуть перевірені фінансові домовленості, чи зможе Конгрес поставити необхідні запитання та чи призведе все це до реальної відповідальності – саме це матиме значення.

Американці дедалі критичніше оцінюють політику Трампа щодо України

За наведеними даними опитування Pew Research Center, 67% американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні, а 30% підтримують його позицію. Ще 39% вважають, що президент надто підтримує Росію, тоді як лише 7% бачать надмірну підтримку України. Навіть серед республіканців частка тих, хто вважає підхід Трампа збалансованим, зменшилася з 50% до 39%. Чи означає це, що американці втомилися не від допомоги Україні, а від загравання Білого дому з Путіним?

Ще й як. Я вже говорив про те, який резонанс викликало в Америці те, що Трамп під час зустрічі в Китаї назвав Путіна своїм другом. Ви навіть не уявляєте, наскільки негативно багато американців сприйняли ці слова. Адже для них Путін залишається керівником держави, яку вони вважають ворожою до Сполучених Штатів.

І тут потрібно розуміти, що йдеться не лише про ставлення до конкретного російського президента. Для багатьох американців путінський режим уособлює загрозу інтересам їхньої країни. Тому коли Трамп демонструє особисту прихильність до Путіна, він створює проблеми насамперед для власної політичної репутації.

Ви знаєте, який резонанс в Америці викликало те, що він братався з Путіним у Китаї, називаючи його другом? Ви собі уявити не можете. Для переважної більшості американців Путін – це ворог. Тому Трампу цього не пробачать,

– переконаний Пінкус.

Я вважаю, що це впливатиме не лише на ставлення виборців до президента, а й на подальші політичні процеси. Конгрес може дедалі уважніше перевіряти рішення його адміністрації, особливо коли вони стосуються Росії, Китаю та стратегічно важливих американських технологій.

Зараз, наприклад, виникають нові запитання навколо компанії NVIDIA та можливого потрапляння американських напівпровідників до Китаю. Це надзвичайно чутлива сфера, адже йдеться про технології, які можуть використовуватися не лише в цивільній економіці, а й у військових розробках.

Я вважаю, що адміністрація Трампа повинна була набагато уважніше стежити за можливими схемами постачання напівпровідників через треті країни та компанії-посередники. Якщо існували ризики потрапляння заборонених технологій до китайських військових структур, необхідно було запроваджувати відповідні запобіжні механізми.

Особливо важливим тут є питання, що саме американські посадовці знали про можливі порушення та яких заходів уживали. Якщо їх попереджали про ризики, але вони не реагували належним чином, це має стати предметом серйозної перевірки.

Чому Трамп не вжив заходів, щоб запобігти продажу Китаю заборонених видів напівпровідників через треті країни? Чому він не передбачив, що вони можуть опинитися в руках китайських військових відомств? Він міг це зробити, але не зробив, хоча його попереджали,

– заявив Пінкус.

Я також очікую, що виникатимуть запитання до міністра торгівлі США Говарда Латніка. Саме його відомство має відповідні повноваження у сфері контролю за експортом технологій. І якщо будуть установлені порушення чи неналежне виконання обов'язків, я не виключаю нових розслідувань.

На мою думку, такі історії виходять далеко за межі звичайних політичних суперечок. Тут ідеться вже про можливу корупцію, яка може зачіпати національні інтереси Сполучених Штатів. Особливо якщо стратегічні технології потрапляють до держав, які можуть використовувати їх у військовій сфері.

Історія з "Лукойлом", питання торговельної політики щодо Китаю, можливі порушення експортного контролю та діяльність людей із президентського оточення – усе це, як я вважаю, створює підстави для більшої уваги з боку Конгресу. Не виключаю, що частина цих питань стане предметом кримінальних розслідувань, хоча конкретні рішення залежатимуть від уповноважених органів.

Це теж корупція. Ба більше, корупція, яка зачіпає національні інтереси Америки. Це принципово важливо. І вже накопичується ціла низка справ, які можуть стати підставою для кримінального розслідування,

– вважає громадський діяч.

Саме тому наведені результати опитування Pew Research Center я вважаю настільки важливими. Вони показують, що політика Трампа щодо Росії викликає невдоволення значної частини американського суспільства. Ігнорувати такі настрої буде дедалі складніше як самому президентові, так і представникам Конгресу.

Я також переконаний, що суспільна думка впливатиме на загальну атмосферу навколо майбутніх розслідувань. Звичайно, відповідні рішення повинні ухвалюватися на підставі закону та доказів, але політики не можуть повністю відгородитися від того, як їхні дії сприймають виборці.

Водночас я не втрачаю віри в підтримку України з боку американського народу. На мою думку, навіть за нинішніх політичних обставин у Сполучених Штатах є достатньо людей, які розуміють значення українського спротиву та не готові погоджуватися з політикою поступок Кремлю.

Ці цифри опитувань якраз і доводять, що думку більшості американців не можна буде ігнорувати. Усе це разом дає нам підстави вірити в торжество справедливості та перемогу великої України, яку американський народ ніколи не здасть. Я в цьому не сумніваюся,

– наголосив Пінкус.

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