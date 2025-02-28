Стали трохи напруженими, – Трамп про відносини із Зеленським

Дональд Трамп вважає, що має дуже хороші відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він визнав, що останнім часом вони стали "дещо напруженішими".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа на пресконференції після переговорів з прем'єром Британії Кіром Стармером.

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Трамп розповів про відносини з Зеленським

На брифінгу Трамп заявив, що очікує на "гарну розмову" із Володимиром Зеленським під час зустрічі 28 лютого. Президент США наголосив, що має хороші відносини з українським лідером, хоча й визнав, що "вони, можливо, стали дещо складнішими останніми днями".

Ми хочемо працювати з ним (Володимиром Зеленським – 24 Канал), і ми будемо працювати з ним. Я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші відносини. Можливо, вони стали трохи напруженими,

– заявив Трамп.

Говорячи про причини виникнення напруженості, Трамп пояснив, що це сталося нібито через те, що "європейські країни отримали свої гроші назад" від України, США, за словами Трампа, не отримали назад свої гроші.

У відповідь на це британський прем'єр Кір Стармер виправив Трампа. Він наголосив, що більша допомога Великої Британії Україні надавалася у вигляді безплатної підтримки.

Трамп також зауважив, що має гарні відносини з російським диктатором Владіміром Путіним. Президент США наголосив, що вірить Путіну та переконаний, що той не порушить своїх обіцянок у разі укладання мирної угоди.