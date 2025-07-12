Чи справді Трамп змінює поведінку щодо України: дипломат сказав, коли це точно з'ясується

Нові заяви Дональда Трампа щодо війни Росії проти України помітно відрізняються від того, що він казав раніше. Зокрема, він почав висловлювати невдоволеність діями Володимира Путіна.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний сказав 24 Каналу, чи означає це зміну підходу Білого дому до війни, яку Кремль розв'язав проти України.

Варте уваги Трамп нарешті зрозумів, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, – The Telegraph

Чи може Трамп кардинально змінити позицію щодо Росії?

Безсмертний зазначив, що висловлювання Трампа про те, що Путін говорить нісенітниці, свідчать про те, що є деяке розуміння й до нього доходить певна інформація.

За його словами, за нинішньої ситуації Трамп не може кардинально поламати свої маневри, зокрема, щодо зміни позиції. Адже він добре розуміє, що не має потенціалу для довготривалого тиску на Путіна. Тому президент США маневруватиме.

До речі, Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії у понеділок, 14 липня. Також він заявив, що США надаватимуть зброю для України через НАТО, яке й оплатить це озброєння.

Дипломат вважає, що Трамп зараз не може самостійно робити якийсь вибір щодо відносин з Пекіном чи Москвою, а тим паче застосовувати дії. Задум щодо розколу Росії й Китаю був наївний від самого початку. Вочевидь, не буде кардинального перелому й жорсткої лінії.

Коли стане зрозуміла стратегія США?

Дипломат зазначив, що наразі США проводять аналіз своїх ресурсів, зокрема, в Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, з огляду на ситуацію, яка складається в ході ірано-ізраїльського та російсько-української воєн.

Ми матимемо розуміння поведінки Дональда Трампа надалі не раніше, ніж у листопаді поточного року,

– заявив дипломат.

Адже, додав він, восени цього року Пентагон надасть на затвердження Трампу нову оборонну стратегію.