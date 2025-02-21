Зрадник, – Стівен Кінг відреагував на заяви Трампа про Україну і Зеленського
- Дональд Трамп і його команда зробили антиукраїнські заяви.
- Стівен Кінг розкритикував Трампа в соцмережі, назвавши його зрадником і прихильником Путіна.
Дональд Трамп, а також члени його команди, зробили низку антиукраїнських заяв. Очільник США продовжує підігравати Путіну, не наважуючись його назвати агресором.
Зокрема, стало відомо, що чиновники з адміністрації Трампа добряче "попрацювали" над проєктом тексту спільної заяви країн "Великої сімки" з приводу 3-річниці повномасштабного вторгнення. Американці повитягали з нього усі згадки про те, що Росія – агресор, а Україна – жертва вторгнення, передає 24 Канал.
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Кінг розізлився на Трампа
В останніх своїх заявах Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором" і фактично звинуватив Україну у початку війни. Стівен Кінг не витримав такого нахабства. Після тривалої перерви американський письменник зробив новий пост у соцмережі "Х".
Просто хотів сказати, що Трамп – зрадник і придурок, який обожнює Путіна!,
– йдеться у дописі у Кінга.
Не забував митець і про друга Трампа – Ілона Маска. Він – те саме, що й Трамп тільки у квадраті, зауважив письменник.
Нагадаємо, що Маск і раніше не стримував себе у висловлюваннях щодо України і її президента. Протягом останніх днів він продукував суцільні нісенітниці про Зеленського.