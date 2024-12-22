Трамп заявив, що чекатиме на зустріч з Путіним

Дональд Трамп назвав завершення війни в Україні пріоритетом своєї зовнішньої політики. Республіканець прокоментував можливість зустрічі із Путіним.

Так, під час виступу на конференції в Аризоні, яку транслювала RSBN, новообраний президент США розповів, що Владімір Путін висловив бажання зустрітися із ним якнайшвидше, передає 24 Канал.

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Трамп не проти зустрічі із Путіним

Трамп наголосив, що він чекатиме на зустріч із російським диктатором, аби покласти кінець війні.

Крім того, політик заявив про мільйони загиблих солдатів. Втрати з обох сторін просто божевільні. Республіканець зауважив, що цього б ніколи не сталося, якби я він був президентом. "Цієї війни ніколи б не було", – додав він.

Слід зауважити, що низка західних ЗМІ пишуть про майбутню зустріч американського і російського лідерів у 2025 році. The Washington Post зауважує, що Трамп і Путін "зійдуться у поєдинку" через питання мирної угоди щодо України, яку кожен з них бачить по-своєму. Видання зазначає, що очільник Кремля сподівається скористатися президентством Трампа для досягнення своїх цілей, включно з ослабленням НАТО і домінуванням Росії над пострадянськими країнами.