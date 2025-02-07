Коли та де можуть зустрітися Трамп і Зеленський: ексклюзивні деталі з Вашингтона

Дональд Трамп вперше офіційно підтвердив, що вже найближчим часом планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Також він не заперечив можливість спілкування з російським диктатором Владіміром Путіним.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Андріана Кучер, Трамп може зустрітися з Зеленським вже наступного тижня. Але це лише попередні дані, деталей американський лідер не озвучив.

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Деталі зустрічі

З Президентом України обговорюватимуть ідею, яку напередодні озвучив сам Трамп. Мовиться про обмін рідкісноземельних металів на подальшу американську військову підтримку.

Дональд Трамп сказав, що це що могло б гарантувати для Сполучених Штатів розуміння того, що їхні кошти використають правильно. Крім того, він вкотре наголосив, що Європі потрібно більше платити за власну безпеку.

Попередньо була інформація, що Трамп і Зеленський зустрінуться на полях Мюнхенської безпекової конференції. Але станом на зараз не підтверджено, чи поїде Трамп до Німеччини,

– зауважила Андріана Кучер.

Сама конференція запланована на 14 – 16 лютого. У кулуарах дедалі частіше говорять про те, що Трампу нелогічно туди їхати, адже Сполучені Штати представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс. Також прибуде спецпредставник Кіт Келлог.

Зараз США перебувають на порозі торгівельних воєн з багатьма країнами, Трамп погрожує введенням нових санкцій. Крім того, загострюється мігрантська криза, заплановано перегляд структури державного управління, скорочення відомств. Враховуючи масив проблем і викликів, нелогічно, щоб вся владна верхівка одночасно покидала країну.

Щодо місця зустрічі Зеленського та Трампа, скоріш за все, це буде Вашингтон. Саме сюди може прилетіти українська делегація,

– додала Андріана Кучер.

До слова, американський лідер також підтвердив зустріч з Владіміром Путіним. Він додав, що між ними були "хороші стосунки" й висловив жаль, що "все так сталося".