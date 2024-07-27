Трамп каже, що одужав після спроби замаху, знявши пов'язку з вуха

Дональд Трамп заявив про своє одужання після недавнього замаху. Колишній американський лідер з'явився на публіці без пов'язки на вусі.

Експрезидент США Дональд Трамп вперше після спроби замаху на нього з'явився на заході без пов'язки на вусі, заявивши про своє одужання. Подія відбулася у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де Трамп виступав перед молодими консерваторами.

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Виступ перед консерваторами

Захід, організований Turning Point USA, зібрав молодь, яка підтримує консервативні цінності. Трамп використав цю нагоду, щоб звернутися до християнських виборців, закликаючи їх активно взяти участь у майбутніх виборах.

Як бачите, я добре одужав і фактично щойно зняв останню пов’язку з вух… Якщо ви проголосуєте, ми переможемо з відривом,

– наголосив Трамп, звертаючись до своїх прихильників.

У своїй промові, яка тривала понад годину, Трамп критикував свою опонентку Камалу Гарріс, називаючи її "некомпетентною" та "радикальною лібералкою". Водночас він уникав використання образливих прізвиськ, які були характерні для нього раніше.

Після замаху, що стався 13 липня, кампанія Трампа зазнала змін. Зокрема, колишній президент США відмовився від проведення мітингів на відкритому повітрі. Також стало відомо про відставку керівника Секретної служби Кімберлі Чітл після критики з боку законодавців обох партій через недоліки в охороні Трампа.

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