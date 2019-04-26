Трамп має намір підписати ядерну угоду за участю Росії та Китаю

Президент США планує підготувати проект угоди зі скорочення ядерних озброєнь, який передбачав би участь у ньому Росії і Китаю. Угода повинна регулювати всі види ракет та боєголовок.

Про це повідомив телеканал CNN посилаючись на власні джерела у Білому домі.

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Зазначається, що Трамп чітко дав зрозуміти, що, на його думку, контроль над озброєннями повинен здійснюватися за участю Росії та Китаю і повинен містити всі види зброї, боєголовок і ракет.

Він має намір укласти "грандіозну угоду" з Росією та Китаєм, яке може стати для нього "знаковим досягненням" у зовнішній політиці.

Щодо можливості укладення нової угоди Трамп заявляв уже не раз.

Можливо, ми зможемо домовитися про інші угоди, додавши Китай і інші країни, або, можливо, ми не зможемо цього зробити,

– зазначав він під час свого січневого звернення до народу.

В останньому випадку президент США пообіцяв своєму народу технічну перевагу американської оборонної промисловості над потенційними противниками США.

У Білому домі уточнили, що розробити такий документ раніше не намагалася жодна американська адміністрація, як не намагалася до тепер вибудувати відносини з Північною Кореєю.

Як Дональд Трамп, так і його радник з нацбезпеки Джон Болтон Болтон раніше заявляли, що в стримуванні ядерного потенціалу повинні брати участь більше ніж дві країни, що володіють статусом ядерної держави. Однак Китай вже давав зрозуміти, що не має наміру входити до системи стримування, наголошуючи, що його потенціал не становить і десятої частини того, що є у Росії і США.