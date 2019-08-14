Трамп пригрозив вийти із СОТ, якщо в цьому буде необхідність

У вівторок, 13 серпня, президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі. Невдоволення очільника Білого дому неодноразово викликав статус країни, що розвивається, який має в СОТ Китай.

Таку заяву американський лідер зробив, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell в місті Монака штат Пенсільванія, повідомляє DW.

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Ми вийдемо, якщо будемо змушені зробити це, зазначив глава Білого дому. Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться,

– сказав Трамп.

Президент підкреслив, що до його приходу до влади США програвали всі суперечки в СОТ, але тепер США виграють більшість суперечок, тому що в СОТ "знають, що у них під ногами не дуже-то твердий ґрунт".

Він пояснив, що в СОТ роками давали привілеї таким країнам як Китай і Індія, забуваючи при цьому про інтереси США.

Трамп раніше вже погрожував вийти з СОТ, стверджуючи, що організація несправедливо ставиться до США.

У 2018 році в інтерв'ю Fox News президент стверджував, що СОТ "була створена, щоб приносити вигоду всім, крім нас".

У липні цього року Трамп писав в Twitter, що "найбагатші країни світу стверджують, що вони розвиваються, щоб обійти правила СОТ і заробити особливе ставлення". Тоді ж Трамп опублікував меморандум, в якому він заявив, що "СОТ відчайдушно потребує реформи".

Що таке Світова організація торгівлі (СОТ)?Це міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. Головними цілями Організації є забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних процедур.



СОТ була створена у січні 1995 року після підписання відповідної багатосторонньої угоди у Марракеші (Марокко).