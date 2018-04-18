Трамп розповів на якому рівні проходять прямі переговори США та КНДР

США і Північна Корея ведуть прямі переговори про організацію зустрічі американського президента Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина на "дуже високому рівні".

Про це повідомив Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Флориді, передає "РИА Новости".

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Ми також розпочали прямі переговори з Північною Кореєю. У нас були прямі переговори на дуже високих рівнях, надзвичайно високих рівнях, з Північною Кореєю,

– наголосив він.

Водночас, американський президент позитивно оцінив той факт, що такий діалог розпочався, та додав, що "важливий лише кінцевий результат", а не бажання країн провести саміт або його проведення.

За його словами, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня. Проте, як уточнив Трамп, жодне з можливих місць не є у Сполучених Штатах.

Також американський лідер зазначив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином і вказав на шанобливе ставлення США до Північної Кореї.

"Вони нас поважають. І ми ставимося до них з повагою. Ми піднімемо питання викрадених громадян. Настав час поговорити, настав час вирішити проблему", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився провести саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а зустріч лідерів повинна відбутися до травня. Згодом, Трамп висловив переконання, що ця майбутня зустріч буде "чудовою".