Термін – два місяці: що чекає на Трампа в разі провалу плану з митами

Віднедавна Дональд Трамп запровадив мита на імпорт товарів із багатьох країн світу. Це вже доволі негативно вплинуло на економіку Сполучених Штатів Америки, однак лідер США стверджує, що все під контролем. Він вважає, що з часом це матиме позитивні наслідки для американців.

Попри це, Трамп опинився під тиском як республіканців, так і демократів. Окрім політичного невдоволення є і соціальне – американці виходять на мітинги. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що лідер США прагне видати бажане за дійсне, кажучи, що він начебто контролює ситуацію із митами.

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Чим американські мита загрожують США

Іван Ус зауважив, що один із сенаторів від республіканської партії підкреслив, що у Трампа є 2 місяці, щоб довести американцям успіх запроваджених мит.

Якщо цього не буде, то його позбавлять права вести ту політику, яка триває зараз. У Трампа розпочнеться конфлікт із Конгресом США – з обома палатами,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він пояснив, що загалом у США є 5 основних торгівельних партнерів – ЄС, Китай, Мексика, Канада та Японія.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити додаткові 50% мит на китайські товари, якщо Пекін не скасує нещодавно введені 34% тарифи. Він також пригрозив повним згортанням переговорів між країнами. У відповідь Китай звинуватив США в порушенні балансу інтересів і пригрозив контрзаходами.

З Китаєм та ЄС в американців можуть бути певні проблеми, адже там, ймовірно, не планують йти назустріч Трампу щодо скасування тарифів.

Виходить так, що більшість країн схиляються до того, що вони не будуть приймати пропозицію лідера США,

– зазначив Іван Ус.

Він додав, що є багато держав, які "дивляться на реакцію великих гравців", зокрема таких як Китай та ЄС. Якщо там не підуть на поступки США, то відповідно інші країни також не захочуть цього робити, щоб не виглядало так, що вони здають свої інтереси.