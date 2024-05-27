Трампа на з’їзді Лібертаріанської партії назвав Байдена "тираном": його освистали

Кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа освистали на з'їзді Лібертаріанської партії. Це сталось після того, як він назвав свого опонента Джо Байдена "Тираном".

Колишнього президента США Дональда Трампа кілька разів освистали під час його виступу на національному з’їзді Лібертаріанської партії, який відбувся 25 травня. Крім цього, з натовпу також викрикували образи.

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Трамп зустрівся із недоброзичливцями

Коли Трамп вийшов на сцену, дехто насміхався, але також там були і його прихильники, одягнені в капелюхи та футболки з написом "Make America Great".

Це був рідкісний момент, коли Трамп зустрівся віч-на-віч з відкритими недоброзичливцями. Це незвично для людини, яка звикла влаштовувати мітинги перед натовпами своїх прихильників.

Лібертаріанці скептично налаштовані до Трампа. Колишні й президент США спробував розрядити атмосферу та пожартувати. Він сказав, що якби не був лібертаріанцем раніше, то точно став би ним зараз.

Трамп похвалив "запеклих борців за свободу в цій кімнаті". Після цього він назвав чинного президента Джо Байдена "тираном" і "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів". У відповідь на це частина слухачів закричали: "Це ти".

Трамп продовжив свою промову, заявивши, що він прийшов, щоб "протягнути руку дружби", виступаючи проти Байдена. Відомо, що одну людину, яка тримала табличку з написом "Жодних диктаторів-наслідувачів!" відтягнула охорона.

Трамп відреагував на образи та сказав лібертаріанцям, що вони "не хочуть виграти", а хочуть "отримувати свої 3%" кожні чотири роки.

Зазначимо, що Лібертаріанська партія США є найбільшою з так званих "третіх партій".

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