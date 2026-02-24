Україна вже не у пріоритеті: журналістка пояснила, яка загрозлива проблема з'явилась у Трампа

Дональд Трамп обіцяв якнайшвидше розв'язати війну в Україні, але вже понад рік йому не вдається домовитися з Володимиром Путіним. Проте зараз російсько-українська війна може відійти для президента США на другий план, адже він стикнувся з дуже серйозною проблемою.

Про це розповіла 24 Каналу канадська радіожурналістика Алла Кадиш, наголосивши, що у США розгортається дуже неприємний для Дональда Трампа сценарій, який може призвести до важких наслідків для нього. Також Кремль, за інформацією західних ЗМІ, запропонував президенту США цілий пакет угод, зокрема, доступ до величезних запасів нафти й газу на Крайній Півночі.

Від чого Трамп намагається відвернути увагу?

Кадиш зазначила, що Трамп має дуже серйозну проблему, адже його рейтинг у США стрімко просто падає. За останніми даними, його дії підтримує лише 32% населення, а 68% переконані, що він не піклується про Сполучені Штати і що у нього неправильні пріоритети.

Зверніть увагу! За результатами опитування CNN, яке було проведено напередодні виступу Трампа з посланням Конгресу 24 лютого, його рейтинг серед незалежних виборців впав до нового мінімуму. Лише 32% американців вважають, що президент США має правильні пріоритети, а водночас 68% впевнені, що він не приділяв достатньо уваги найважливішим проблемам країни. Це найнегативніший показник за весь час його президентства.

"Тому зараз Трампу треба відвернути увагу від низького рейтингу та якимось чином підняти його. А також від файлів Епштейна, адже скандал довкола них не вщухає", – наголосила радіожурналістка.

У справі Джефрі Епштейна щодня з'являються нові відкриття. З останнього було виявлено, що Епштейн знімав приватні невеликі склади, де зберігав документи. Як з'ясувалося, ФБР взагалі нічого не знало про це. Тому, на її думку, Трампу нікуди не дітися від справи Епштейна.

Для Трампа, імовірно, ситуація щодо України перестала бути пріоритетом. Це нічого не додає його іміджу і це не показує американцям, що він дбає про них,

– наголосила вона.

Водночас тривають постійні скандали з адміністрацією Білого дому, з міністрами. Наприклад, директор ФБР Каш Патель, який має займатися розслідуванням файлів Епштейна, поїхав на Олімпійські ігри та пив пиво під час хокейного матчу. Це викликало невдоволення, і вже звучать думки, що він має піти у відставку.

Тому довкола Трампа нескінченні скандали, репутаційні втрати з ними пов'язані, і це відображається на його рейтингу. Це означає, що навіть його база підтримки серед американців, яка в середньому складала 33 – 34%, почала відвалюватися від нього,

– пояснила Алла Кадиш.

Вона додала, що зараз Трампу потрібно рятувати свою репутацію, і ситуація з Україною йому жодним чином не допоможе. Якби він справді зміг встановити мир в Україні, це, імовірно, допомогло йому втримати рейтинг. Однак він не може це зробити, адже не має жодного впливу на Володимира Путіна.

Про що можуть домовлятися Трамп і Путін?