Не тільки вартість нафти й зброя для України: який третій козир є в рукаві Трампа

Дональд Трамп розпочав політику, яка у майбутньому, ймовірно, сприятиме завершенню російсько-української війни. На агресію Владіміра Путіна може вплинути не лише зниження цін на нафту та посилення військової допомоги України, адже є ще й третій важіль впливу.

Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що Трамп може залучити до припинення війни на території України Китай. На її думку, не випадковим є те, що президент США найближчим часом планує зустрітись із Сі Цзіньпін.

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Кому важливий Китай

Ольга Курносова підкреслив, якщо Дональду Трампу вдасться отримати від Китаю хоча б неофіційно підтримку щодо російсько-української війни, то це буде важливе досягнення.

Сі Цзіньпін може натиснути на Північну Корею, щоб там перестали постачати зброю до Росії. В результаті домовленостей, Китай також може призупинити продаж високотехнічних компонентів окупантам,

– сказала вона.

Росії, без підтримки Китаю, не вдасться виробляти стільки зброї, скільки потрібно окупантам.

"Це ще один момент, на який тиснутиме Трамп, адже всі козирі зараз у нього в руках. А в Путіна цього немає, саме тому він з останніх сил, вбиваючи багато росіян, намагається наступати (на фронті в Україні – 24 Канал)", – наголосила вона.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої обговорили торгівлю, TikTok та інші питання. Трамп наголосив, що вони прагнуть спільно зробити світ мирним і безпечним. Він також назвав дзвінок продуктивним і висловив сподівання на швидке розв'язання важливих проблем.