США могли навмисно висунути Україні вимогу про поступки територіями: є тривожний сигнал світу

У США одним із варіантів пропозиції щодо завершення російсько-української війни є територіальні поступки України. Це може стати тривожним сигналом для інших країн.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що потрібен серйозний тиск на Владіміра Путіна, аби Росія погодилась на адекватне припинення вогню. Важливо, щоб у США розуміли, якщо одна сторона не прагне миру, то щодо неї мають бути вчинені конкретні дії.

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Тактика США

Ігор Чаленко зауважив, що на практиці світова спільнота бачить тиск з боку США лише на країну, яка стала жертвою агресії.

Цей тиск то послаблюється, то посилюється, а от щодо Росії, то США готові на перезавантаження відносин та зняття санкцій з 2014 року,

– сказав він.

Адміністрація Дональда Трампа не здійснює вплив на тіньовий флот Росії, крім того, немає кроків щодо обговорення нового пакета озброєння для України.

Чаленко підкреслив, що влада США озвучує кроки, як вона може діяти для пришвидшення миру в Україні, але на практиці застосовує зовсім інші підходи. Вони є умиротворенням агресора.

Можливо, це вигідно Трампу в контексті його зазіхань на Гренландію та він хоче темою Криму показати, що право сили зараз буде працювати. Але це фатальний удар безпосередньо по Сполучених Штатах Америки,

– зауважив політолог.

Зазначимо, у Європі розкритикували заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо можливих територіальних поступок України, наголосивши, що жоден мирний план не може ігнорувати її суверенітет і євроінтеграційний курс. Тим часом західні аналітики застерігають, що перемир'я без гарантій лише дозволить Росії перегрупувати сили для нового наступу.