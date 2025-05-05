Трампу доведеться визнати, що Байден був правий
- Американська розвідка бачить ознаки зміни цілей Росії у війні з Україною, але це може бути лише те, що хоче почути Білий дім.
- Микола Бєлєсков зазначає, що для Кремля немає очевидних причин зменшувати свої завдання, враховуючи поточну політику США.
Розвідка США побачила реально якісь надійні ознаки, що Росія міняє свої цілі в війні з Україною тут і зараз в бік зменшення чи просто каже те, що хочуть почути в Білому Домі виходячи із порядку денного переговорів?
Єдиний ефективний шлях для Трампа – продовження політики Байдена
Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.
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Ну бо з погляду Кремля зараз в Білому домі адміністрація:
- яка не здатна на будь-яку системну якісну політику, зокрема і щодо тиску на Росію;
- яка активно руйнує союзи і партнерства вибудувані із 1945 року;
- яка скептична щодо надання Україні нових ресурсів на протидію Росії.
Чому за таких умов Кремль має переоцінювати свої завдання в бік зменшення – невідомо.
Загалом для американського президента Дональда Трампа важко буде визнати, що єдиний можливий шлях – це продовження політики його попередника Джо Байдена щодо посилення України і послаблення Росії. Якщо він дійсно хоче створити якусь надійну основу для переговорів і врегулювання.
Хоча звичайно в Кремлі мають прораховувати імпульсивність Трампа і ефект від можливої образи на невдячну Росію, котра відкинула спроби врегулювання.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.