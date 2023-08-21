Великі донори республіканців шукають заміну Трампу на виборах, – ЗМІ

Кілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу колишньому президентові Дональду Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.

Чиї кандидатури розглядають

Видання пише, що серед лідерів на заміну Трампа перебуває губернатор Вірджинії Глен Янгкін. Також запрошення щодо попередньої участі у перегонах міг отримати губернатор Джорджії Браян Кемп.

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Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, підтримає Янгкіна, якщо губернатор візьме участь у гонці. Інші великі донори-республіканці також останнім часом виявляють інтерес до Янгкіна.

Раніше джерела в Республіканській партії повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатор Вірджинії став частим гостем на Fox News.

Чому Трампу шукають заміну