Ведмежа послуга Рону Десантісу від Ілона Маска

Президентська кампанія губернатора Флориди почалася з невдалого етеру в соцмережі Твітер. Чому це не матиме суттєвого впливу на його шанси – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Переоцінена катастрофа

Приєднання Рона Десантіса до президентської гонки готувалося понад пів року. Щойно губернатор з великим відривом переобрався на другий термін очільника штату Флорида, він помітно змінив свою риторику з регіональної на загальнонаціональну.

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У його виступах почастішала критика на адресу адміністрації Джо Байдена щодо багатьох проблем: безпеки кордонів, інфляції, освітньої політики тощо. Бракувало тільки одного: офіційного оголошення про намір самому посісти місце 80-річного президента в Білому домі.

Нарешті, цей день настав 24 травня. Несподівано для всіх Десантіс вирішив не проводити традиційну церемонію зі сценою та великим натовпом прихильників. Натомість він домовився з власником соціальної мережі Твітер Ілоном Маском про організацію онлайн-трансляції. Однак все раптом пішло не за планом: коли до платформи одночасно долучилися понад пів мільйона глядачів, вона не витримала. Для відновлення потоку аудіо знадобилося кількадесят хвилин.

Популярні американські медіа миттєво опублікували матеріали про "катастрофічність" того, що сталося. Наприклад:

"Початок кампанії Десантіса затьмарений жахливими технічними несправностями" (Politico);

"Незручна тиша: провал ставки Десантіса на Твітер" (New York Times).

Дісталося й Ілону Маску, якого останнім часом нещадно критикують у пресі за зміну політики соцмережі.

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Утім, не варто переоцінювати вплив одного невдалого шоу на всю кампанію Десантіса. Звісно, губернатор хотів би, щоб усе пройшло без затримок і технічних неполадок. Коли виборці по всій країні у визначений час вмикають трансляцію, і там нічого не відбувається, – це однозначно має негативний вплив. Однак після того Десантіс без проблем провів ще два заплановані заходи: телевізійний етер на Fox News і радіовключення на шоу Марка Левіна.

Боротьба лише починається

Відео з офіційним оголошенням про початок його кампанії станом на ранок п’ятниці мало вже понад 20 мільйонів переглядів.

Проте найголовніший показник успішності кандидата – це збір внесків на фінансування передвиборчої кампанії. Протягом перших 24-х годин після оголошення Десантіс зібрав 8,2 мільйона доларів. Наприклад, Джо Байден за аналогічний період у 2019 році мав 6,3 мільйона, а Дональду Трампу минулого року знадобилося шість тижнів, щоб зібрати 9,5 мільйона.

Значні внески на підтримку Десантіса підтверджують попереднє припущення американських оглядачів: велика частка виборців хоче бачити на чолі Республіканської партії класичного консерватора, який показав свою здатність перемагати в непростих умовах (донедавна штат Флорида був складним викликом для будь-якого політика).

За різними оцінками, Дональд Трамп, попри нинішню суттєву перевагу в опитуваннях, має ядерний електорат розміром у 20 – 30% республіканців. Приблизно така ж кількість однозначно його не підтримує, а решта – вагаються. Саме за останніх розгортатиметься серйозна боротьба, і офіційне оголошення Десантіса є першим кроком до завоювання симпатій цих виборців.

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Набагато важливішою подією, що матиме далекосяжний вплив на президентські амбіції всіх претендентів, буде перший раунд дебатів, який має відбутися у серпні. Ймовірно, там ми побачимо, чи зможе Десантіс витримати пряме протистояння з Дональдом Трампом, адже до сьогодні політики обмінювалися тільки заочною критикою.

Нагадаємо, що у 2015 – 2016 роках Тед Круз, Марко Рубіо та інші республіканці були абсолютно неготові до зустрічей з Трампом, який буквально висміював їх на очах у всієї країни.

Саме на дебатах ми почуємо прямі запитання до республіканських кандидатів щодо України. Там ми й дізнаємося, яку позицію остаточно обрав Десантіс: популістичний ізоляціонізм, спрямований на перетягування виборців Трампа, чи здорову політику підтримки Києва, що відповідає національним інтересам США.