Транспортні перевезення під час карантину: як у Львові поліція перевіряла маршрутки

Не менше 10 людей в маршрутці – така вимога діє в Україні у час карантину. До її дотримання долучили патрульних, які контролюють, щоб таке розпорядження влади не порушувалося.

В одному зі спальних районів Львова до зупинки приїхав тролейбус, в якому людей було понад 20. Патрульний обмежився попереджувальною бесідою. Запропонував водієві висадити тих, хто стоїть. Інакше — таки складе протокол. Несподівано перевірка зустріла шквал обурення від львів`ян.

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У більшості випадків поліцейські поки обходяться попередженнями. Штрафи загрожують найбільш злісним порушникам.



Кількість людей в автобусі / Скріншот з відео

На водія цієї маршрутки таки склали протокол, адже він перевозив 28 пасажирів замість дозволених 10. Тож тепер чоловікові загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Скеровується даний протокол в суд. Безпосередньо судді будуть приймати рішення по водію. Буде від 17 до 34 тисяч гривень безпосередньо на водія. На власників, відповідно, більше,

– пояснив старший лейтенант поліції Тарас Фусенко.

Рух приміського і міжміського транспорту зараз під забороною. І схоже, що цієї вимоги дотримуються, адже упродовж двох годин порушень не виявили.

На даний момент міжміського транспортного сполучення немає, тому що вони всі попередньо повідомлені. Спостерігаємо,

– розповів інспектор патрульної поліції Юрій Сало.

Тим часом уздовж доріг чимало людей сподіваються спіймати попутний транспорт. Чекати доводиться щонайменше пів години.

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Такі перевірки триватимуть до 3 квітня. Водночас, у соцмережах створюють групи, де люди пропонують підвозити один одного приватними автівками. А міський голова Львова нагадує, що будь-якої миті центральна влада може заборонити роботу усього громадського транспорту.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

