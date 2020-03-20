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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Транспортні перевезення під час карантину: як у Львові поліція перевіряла маршрутки

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      Не менше 10 людей в маршрутці – така вимога діє в Україні у час карантину. До її дотримання долучили патрульних, які контролюють, щоб таке розпорядження влади не порушувалося.

      В одному зі спальних районів Львова до зупинки приїхав тролейбус, в якому людей було понад 20. Патрульний обмежився попереджувальною бесідою. Запропонував водієві висадити тих, хто стоїть. Інакше — таки складе протокол. Несподівано перевірка зустріла шквал обурення від львів`ян.

      Цікаво Попри карантин у Львові та Франківську сотні людей стояли у черзі до візових центрів

      У більшості випадків поліцейські поки обходяться попередженнями. Штрафи загрожують найбільш злісним порушникам.


      Кількість людей в автобусі / Скріншот з відео

      На водія цієї маршрутки таки склали протокол, адже він перевозив 28 пасажирів замість дозволених 10. Тож тепер чоловікові загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

      Скеровується даний протокол в суд. Безпосередньо судді будуть приймати рішення по водію. Буде від 17 до 34 тисяч гривень безпосередньо на водія. На власників, відповідно, більше,
      – пояснив старший лейтенант поліції Тарас Фусенко.

      Рух приміського і міжміського транспорту зараз під забороною. І схоже, що цієї вимоги дотримуються, адже упродовж двох годин порушень не виявили.

      На даний момент міжміського транспортного сполучення немає, тому що вони всі попередньо повідомлені. Спостерігаємо,
      – розповів інспектор патрульної поліції Юрій Сало.

      Тим часом уздовж доріг чимало людей сподіваються спіймати попутний транспорт. Чекати доводиться щонайменше пів години.

      Читайте також Забиті тролейбуси й черги на зупинках: як українці звикають до транспортного карантину

      Такі перевірки триватимуть до 3 квітня. Водночас, у соцмережах створюють групи, де люди пропонують підвозити один одного приватними автівками. А міський голова Львова нагадує, що будь-якої миті центральна влада може заборонити роботу усього громадського транспорту.


      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      19 березня
      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Транспорт Карантин в Україні 2020 Поліція Новини Львова Новини України
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