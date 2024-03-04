Транспортували військові вантажі: у ГУР підтвердили підрив моста в Росії й розповіли деталі

В Самарській області Росії підірвали залізничний міст. Українські розвідники розповіли, що на цій ділянці паралізований рух поїздів.

Міст у російському місті Чапаєвськ Самарської області підірвали вранці 4 березня 2024 року. У ГУР прокоментували, який характер пошкоджень.

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Що відомо про підрив мосту в Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що залізничний міст через річку Чапаєвка у Самарській області Росії вийшов з ладу через те, що орієнтовно о 6:00 4 березня його підірвали.

Вибухівку заклали так, щоб підірвати силові конструкції. Через пошкодження рух поїздів через міст довелось зупинити.

Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвськ Самарської області,

– пояснили розвідники.

У ГУР уточнили, що, зважаючи на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів неможливе.