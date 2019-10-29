Транзит газу через Україну: Кремль висунув нову умову

Росія вимагає від України "виключити з порядку денного судові претензії", щоб досягти домовленостей щодо транзиту газу.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначчив, що вчора на тристоронніх консультаціях Росії, ЄС і України щодо газу позиція Кремля була викладена, пише ТАСС.

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У тому числі, звичайно, мова йде про те, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість,

– сказав Пєсков.

Про які судові претензії йдеться?

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що у компанії триває робота над підготовкою нового позову до російського "Газпрому". До такого рішення Вітренко прийшов після завершення другого етапу перемовин про транзит російського газу Україною.

"Нафтогаз" планував надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

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Як завершився другий етап перемовин щодо транзиту газу?

Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – чому залишилось мало.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт? Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Окрім того, Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.