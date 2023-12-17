На Львівщині сталася смертельна ДТП: загинули військовослужбовці

У Львівській області сталася моторошна аварія – зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Унаслідок ДТП є загиблі, серед яких – військові-посадовці Держспецслужби транспорту.

Смертельна ДТП відбулася 16 грудня на трасі Київ – Чоп у селі Сможе Стрийського району. Наразі встановлюються всі обставини жахливої аварії.

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В ДТП загинули військовослужбовці

Близько о 14:30 у суботу, 16 грудня, на трасі Київ – Чоп сталася ДТП. У селі Сможе зіткнулися фура Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах. Відомо, що за кермом легковика був військовослужбовець з Харкова.

На жаль, унаслідок аварії загинуло 4 осіб, серед яких військовослужбовці – полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Як повідомили у поліції, загинув водій легковика, а також усі троє пасажирів – двоє чоловіків та жінка.

За попередніми даними, аварія сталася під час здійснення легковиком обгону. Наразі встановлюються усі дані смертельної ДТП. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф додали, що усі жертви аварії загинули на місці ще до приїзду швидкої. Водій вантажівки постраждав – у нього гостра реакція на стрес. Він отримав допомогу на місці й відмовився від госпіталізації.

Згодом у Державній спеціальній службі транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомили, що під час аварії на Львівщині загинули її працівники. Відомо, що ДТП сталася під час робочого відрядження.

Непоправна втрата для Державної спеціальної служби транспорту… 16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови Адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна,

– мовиться у повідомленні.



Полковник Віктор Жигунов, який загинув в аварії / Фото Держспецслужба транспорту

Смертельні ДТП в Україні: останні новини

У Дніпропетровській області 11 грудня сталася смертельна аварія, під час якої загинув боєць Інтернаціонального легіону, родом зі Швеції. В автівці також був доброволець, який родом з Австралії. Він отримав тілесні ушкодження.

Під Харковом у жахливій ДТП загинув волонтер разом з вагітною дружиною. Подружжя їхало до селища Руська Лозова, щоб відвезти дітям різдвяні подарунки. Аварія відбулася унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів.

Днями на Вінниччині також сталася смертельна аварія – легковий автомобіль зіштовхнувся із потягом. 71-річний водій загинув на місці ДТП, а жінку – затисло в салоні автівки. Рятувальники оперативно прибули на місце аварій й деблокували жінку, втім, попри всі намагання, врятувати потерпілу не вдалося.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблих. Світла пам'ять