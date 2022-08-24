Якщо стане прем'єркою: Трасс готова розсекретити більше розвідданих та показати тактику путіна
Джерело:The Daily Telegraph
Ліз Трасс пообіцяла, що якщо стане прем'єркою, розсекречуватиме більше розвідданих про плани росії. Очільниця МЗС Великої Британії хоче показати світу тактику владіміра путіна.
Кандидатка на пост прем'єр-міністра наголосила, що застосовуватиме жорсткий підхід, аби стримувати зловмисну активність "потенційно ворожих держав". Трасс зауважила: мовиться про країни, які загрожують глобальній безпеці світу.
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Я піду ще далі як прем'єр-міністерка та робитиму все можливе, зокрема, розсекречуватиму більше розвідданих, щоб показати світу тактику президента росії владіміра путіна,
– заявила Трасс.
За словами Трасс, її уряд стратегічно використовуватиме дані розвідки, аби показати спроби кремля підірвати та дестабілізувати волелюбні демократії.
Трасс готова застосувати ядерну зброю
- Під час передвиборчих дебатів на пост лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза.
- Кандидатка на посаду зауважила, що це – обов'язок прем'єра і вона готова його виконувати.
Трасс про Україну
Кандидатка на посаду прем'єр-міністра заявила, що піде шляхом Бориса Джонсона та буде найбільшим другом України. Трасс наголосила, що "візьме на себе зобов'язання забезпечити невдачу путіна в Україні та його стратегічну поразку". Вона додала: зараз не той час, коли можна говорити про поступки "жахливому диктатору".
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