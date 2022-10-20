Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Британії

Прем'єр-міністрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Трасс подала у відставку на другий місяць свого прем'єрства.

Трасс оголосила, що йде з лідера Консервативної партії, але залишається прем'єром Британії, поки не оберуть її наступника. Трасс повідомила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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Трасс повідомила Королю про своє рішення

Ліз Трасс заступила на свою посаду 6 вересня 2022 року, замінивши Бориса Джонсона.

Я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Я повідомила Королю про наміри подати у відставку,

– сказала Трасс.

Під час своєї промови Трасс зазначила, що очолила уряд Британії "у часи великої економічної та світової нестабільності". Крім того, вона згадала про війну Росії проти України.

"Як звичайні британці, так і підприємства думали, як заплатити рахунки. Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всієї Європи. І у нашій країні досить довго спостерігався повільний економічний зріст. Мене обрала Консервативна партія, щоб це змінити. І ми мали певні успіхи", – сказала вона.

За словами Трасс, вибори нового лідера консервативної партії та прем'єр-міністра відбудуться вже наступного тижня.

Відставки Трасс прагнули консерватори

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що члени консервативної партії у Великій Британії незадоволені роботою Трасс. Насамперед вони незадоволені бюджетом.

Відтак, політики вирішили добитися відставки прем'єрки. Крім того, в Британії почали шукати механізм, щоб витіснити Трасс.

Трасс на посаді прем'єра відмовилася від різкого зниження податків у країні й такий підхід деякі економісти вважають доволі спірним. Журналіст з Великої Британії Андрій Остальський заявляв, що британці очікують від Ліз Трасс дій професійного кризового менеджера.

Слід зазначити, що Британія вдруге за останні місяці залишається без прем'єра. 6 вересня королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила Трасс прем'єркою. 8 вересня королева померла.

На посаді прем'єра Трасс встигла декілька разів поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Попередня розмова відбулася 10 жовтня, коли Росія масово атакувала Україну. Тоді Зеленський і Трасс обговорили посилення України.

. Оголошення про відставку прозвучало на 45 день перебування Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра.

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