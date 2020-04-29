Що зміниться у травні: відкриття ринків, індексація пенсій і закінчення карантину

З 1 травня 2020 року запрацюють продуктові ринки, а 11 травня взагалі має закінчитися карантин. В останній місяць весни пенсіонери отримають проіндексовану пенсію. Газ у травні для українців подешевшає, а фотофіксації порушень правил ПДР не буде.

Травень 2020 року для українців буде місяцем змін. Хоч багато хто чекає на кінець карантину 11 травня, уряд поки не гарантує, що це станеться саме тоді. 24 канал зібрав усі зміни, які заплановані для українців в останній місяць весни 2020 року.

Дізнайтеся Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз

Відкриття ринків

Наприкінці квітня уряд дозволив з 1 травня відкрити продовольчі і аграрні ринки. Передували цьому протести підприємців, продавців та аграріїв у різних куточках України. Загалом в Україні відкриють 872 ринки у різних областях, але перед тим відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби має видати рішення про дотримання протиепідемічних вимог.

Однак, ринки відтепер не виглядатимуть так, як раніше. Їхню роботу під час пандемії дозволили з низкою санітарних вимог: маска, відстань та вимірювання температури.

Про рішення Кабмін дозволив відкрити ринки

За якими умовами працюватимуть ринки

Допускатимуть на ринок працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо вони будуть у масці або респіраторі і їм безконтактно перед тим виміряють температуру. Людей з підвищеною температурою на ринок не допускатимуть.

На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Кожні три години будуть проводити дезінфекцію поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають дезінфікувати та прибирати всі приміщення.

Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

Для продавців

Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.

Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.

Для працівників

Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.

Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.

Також на ринках відтепер будуть додаткові елементи контролю. На кожному з ринків пильнуватимуть дотримання описаних вище вимог два інспектори Держпродспоживслужби. Щоденний моніторинг проводитиме і Кабмін.

Послаблення карантину

Карантин запровадили з 12 березня до 3 квітня, потім продовжили ще до 24 квітня, а потім ще до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що послаблювати карантин до цього часу не будуть. А питання: "Чи продовжать карантин після 11 травня" станом на кінець квітня залишається риторичним. Скоріш за все, дату закінчення дії крантинних обмежень знову перенесуть, однак вже анонсували їхнє послаблення.

Важлива заява Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

Проте, вже оприлюднені 5 етапів поступового і повного виходу з карантину. І якщо епідемічна ситуація поліпшиться, перший з етапів розпочнеться вже 12 травня.

Перший етап виходу з карантину

Стартову точку плану виходу з карантину в уряді назвали "День К". Для його початку є дві умови:

По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%.

По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

У цьому разі з 11 травня, наголосив Шмигаль, можна буде говорити про відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу.

Про усі п'ять етапів виходу з карантину читайте детальніше у нашому матеріалі за посиланням.



План виходу з карантину у 5 етапах / Інфографіка 24 каналу

Індексація пенсій

У травні 8 мільйонів 400 тисяч пенсіонерів отримають збільшені пенсії. Так, за словами очільниці Міністерства соціальної політики Марини Лазебної, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень.

Детально Індексація пенсій: яким буде механізм та коли будуть виплати

Гроші на збільшення пенсій, нагадаємо, вдалося "викроїти" завдяки ухваленим змінам до держбюджету-2020 і формуванню Фонду боротьби з COVID-19. Саме підтримка пенсіонерів, поруч із закупівлею медпрепаратів і техніки, а також збільшення зарплат медикам, були провідними напрямками змін в економіці через коронавірус.

Перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11,

– йдеться в поясненні Пенсійного фонду України.

Збільшення пенсійних виплат з травня 2020 відбудеться двома шляхами:

Індексація трудових пенсій:

вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень;

вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень; Доплата до пенсій:

пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку 500 гривень. Загалом це зачепить 1,5 мільйона пенсіонерів.

Також до 2100 гривень підвищили мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.

Ціна на газ у травні

"Нафтогаз" назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення, яку доведеться платити у травні. Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 3,71 гривні за кубометр спожитого газу.

У квітні українці заплатили за спожитий у березні газ за тарифом 4,33 гривень за кубометр. Таким чином у травневих платіжках тариф на 14,3% дешевший.

Як визначається тариф за спожитий газ?Ціну встановлює "Нафтогаз" щомісяця, але вона не може бути нижча за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України. Таким чином до оптової ціни додають ПДВ, націнку газзбутів і "Укртрансгазу".

Ціна в другій платіжці, тобто за транспортування, відрізняється в різних областях та навіть районах області. У квітні найдешевше платили у Києві – 0,34 гривні за кубометр газу, а найдорожче у частині Львівської області – 2,39 гривні.

Дивіться на карті, скільки заплатять за транспортування газу мешканці різних міст у травні. Цифри, актуальні на травень, виділені синім кольором.

Договори на комунальні послуги

В Україні з 1 травня 2019 року Законом № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" запровадили реформу житлово-комунальних послуг. Українцям дали рік на те, аби визначитися з моделлю організації відносин із надавачами комунальних послуг.

Тобто до 1 травня 2020 українці мали самі визначитися, як управляти своїми будинками та обрати модель договірних відносин з надавачами комунальних послуг.

Які моделі договорів передбачені законом? Є три варіанти: індивідуальний договір, колективний договір, договір у статусі колективного споживача. Вони доступні для усіх комунальних послуг, крім електоенергії та природного газу.

Про реформу Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня

Якщо співвласники багатоквартирного будинку до 1 травня 2020 року самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, тоді між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір. До нього не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти мереж здійснюватимуть співвласники за свій рахунок. Відповідальність за утримання мереж лежить на самих співвласниках. Якщо вони нікого не уповноважили на утримання мереж, ніхто й не буде цього робити.

Фотофіксація порушень ПДР

З 1 травня 2020 мала розпочати роботу Автоматична система фотовідеофіксації порушень. Але карантин, так би мовити, зіграв на руку порушникам правил дорожнього руху: в Міністерстві внутрішніх справ вирішили поки відтермінувати старт роботи автофіксації порушень. Оскільки карантинні обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксаціі.

Прочитайте про те Як штрафуватимуть водіїв з 1 травня за новим законом

Однак, до завершення карантину ця система працюватиме в тестовому режимі. А вже після його скасування, що може статися і цього травня, система запрацює наповну. Тоді при перевищенні швидкості руху авто на більш ніж 22-23 кілометри за годину (20 "дозволений" і 3% похибка) АСФП автоматично зафіксує порушення.



Де розташовані камери автофіксації порушень у Києві / Інфографіка 24 каналу