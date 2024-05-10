Чи треба носити з собою військово-обліковий документ: пояснення від Генштабу

Вже 18 травня в Україні почне діяти новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що всі чоловіки від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ.

При цьому немає різниці, перебуваєте ви на військовому обліку чи ні. Про це заявив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко.

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Військово-обліковий документ має бути під рукою

У Генштабі зазначають, що кожен чоловік віком від 18 до 60 років повинен завжди мати при собі військово-обліковий документ.

Глущенко зазначив, що усі повинні мати військовий квиток, незалежно від того, чи перебуває особа на військовому обліку, чи ні. Навіть ті, кого виключили з нього, мають носити із собою документ.

Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення,

– зазначив він.

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