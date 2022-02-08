Таку думку висловив в ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. Він назвав Путіна виродком та закликав бути жорсткішим щодо нього.
До теми "Терпи, моя красунечко": як Путін маніпулював темою України на перемовинах із Макроном
До слова, Володимир Зеленський відреагував на зухвалу фразу президента Росії також під час пресконференції з Макроном.
Я дивився пресконференцію. Мені хотілося, щоб Зеленський жорсткіше відповів на хамство цього виродка. Напевно, він (Зеленський – 24 канал) просто дипломатична людина.
Піонтковський: Це варіант Каддафі
Він також вважає, що фраза "терпи, моя красунечко" – це варіант Муамара Каддафі. "Йому теж довелось приблизно 15 хвилин терпіти. Дуже необережно висловився Путін", – підсумував Піонтковський.
Ефір Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на 24 каналі: дивіться відео
Зухвалі слова Путіна про "красуню": головне
- Путін дозволив собі порівняти Україну з "красунечкою", якій треба "терпіти", коли говорили про мінські угоди. До слова, Кремль наполягає на власній інтерпретації цього документа.
- У Кремлі потім взялися пояснювати слова президента Росії.
- Володимир Зеленський вже 8 лютого відповів. Він погодився, що Україна – красуня, однак вона точно не належить Путіну.
Зеленський відреагував на зухвалі слова Путіна: дивіться відео