Чи тренуються українські пілоти на літаках F-16 у США: посол відповіла
Джерело:Бріджит Брінк
Сполучені Штати проводять навчання для українських пілотів на західних винищувачах. Зрештою, наші льотчики вже розпочали тренування безпосередньо на літаках F-16.
Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона також наголосила на підтримці, яку надають Сполучені Штати нашій державі, передає 24 Канал.
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Брінк підтвердила тренування пілотів з України на F-16
Пані посол наголосила, що українські пілоти вже зараз тренуються на літаках F-16. Це все відбувається на винищувачах Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.
Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України,
– наголосила Брінк.
Вона також зазначила, що Сполучені Штати пишаються тим, що разом з європейськими партнерами вони підтримують Україну у захисті від жорстоких агресивних дій Росії.
Навчання українських пілотів на F-16: що відомо
- Міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що нідерландські винищувачі F-16 незабаром будуть відправлені у навчальний центр у Румунії. На цих західних винищувачах мають тренуватися українські пілоти.
- Водночас Болгарія долучилася до авіаційної коаліції й заявила, що теж допомагатиме з навчанням наших пілотів на літак F-16. Зокрема, наразі болгарська сторона проводитиме курси навчання іноземної мови.
- Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише одних винищувачів F-16 для захисту українського неба – мало. За його словами, Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що процес навчання українських пілотів на літаках F-16 наразі триває. Він наголосив, що це передбачатиме роботу в парі з інструктором та самостійні льотні практики.
- Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що літаки F-16 кардинально змінять ситуацію на фронті на користь України. Адже ці винищувачі допоможуть значно зміцнити українську протиповітряну оборону.