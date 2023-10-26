Чи тренуються українські пілоти на літаках F-16 у США: посол відповіла

26 жовтня 2023, 22:35
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Джерело:

Бріджит Брінк

Сполучені Штати проводять навчання для українських пілотів на західних винищувачах. Зрештою, наші льотчики вже розпочали тренування безпосередньо на літаках F-16.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона також наголосила на підтримці, яку надають Сполучені Штати нашій державі, передає 24 Канал.

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Брінк підтвердила тренування пілотів з України на F-16

Пані посол наголосила, що українські пілоти вже зараз тренуються на літаках F-16. Це все відбувається на винищувачах Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.

Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України,
– наголосила Брінк.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати пишаються тим, що разом з європейськими партнерами вони підтримують Україну у захисті від жорстоких агресивних дій Росії.

Навчання українських пілотів на F-16: що відомо

  • Міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що нідерландські винищувачі F-16 незабаром будуть відправлені у навчальний центр у Румунії. На цих західних винищувачах мають тренуватися українські пілоти.
  • Водночас Болгарія долучилася до авіаційної коаліції й заявила, що теж допомагатиме з навчанням наших пілотів на літак F-16. Зокрема, наразі болгарська сторона проводитиме курси навчання іноземної мови.
  • Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише одних винищувачів F-16 для захисту українського неба – мало. За його словами, Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що процес навчання українських пілотів на літаках F-16 наразі триває. Він наголосив, що це передбачатиме роботу в парі з інструктором та самостійні льотні практики.
  • Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що літаки F-16 кардинально змінять ситуацію на фронті на користь України. Адже ці винищувачі допоможуть значно зміцнити українську протиповітряну оборону.

Автор: Владислав Кравцов